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    "Ювентус" присматривается к голкиперу "Зари" Лунину

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    Футбольный агент Ираклий Хвиделиани сообщил, что "получил несколько предложений по Андрею Лунину от австрийцев из "Зальцбурга" и "Ювентуса".
    Андрей Лунин
    football.ua

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Итальянский "Ювентус" проявляет интерес к голкиперу луганской "Зари" и сборной Украины Андрею Лунину, в комментарии сайту Calciomercato сообщил футбольный агент Ираклий Хвиделиани.

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    Луганский клуб, по сведениям источника, оценил голкипера в 6 млн евро. 

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    "Я получил несколько предложений по Андрею от австрийцев из "Зальцбурга" и "Ювентуса", но пока ничего особенного. "Заря" готова продать вратаря следующим летом, но только если получит хорошее предложение. Минимальная цена за Лунина – 6 млн евро", – сказал Хвиделиани.

    Напомним, легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон объявил о завершении игровой карьеры в сборной Италии по футболу после невыхода команды на чемпионат мира-2018. В феврале текущего года Буффон провел 500-й матч за "Ювентус" в итальянских футбольных лигах. 

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