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    Легкой атлетике все возрасты покорны. Рекорд 102-летней бегуньи

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    Мировой рекордсменкой в беге на 60 метров стала 102-летняя Джулия "Ураган" (Hurricane) Хоукинс, которая преодолела дистанцию за 24.79 секунды.
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    В штате Мэриленд (США) завершился ежегодный турнир по легкой атлетике USA Track and Field Masters Indoor Championships, участники которого — непрофессиональные атлеты, для которых "спорт – смысл активного образа жизни".

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    Никаких ограничений на турнире нет, в том числе и по возрасту. Как следствие, во время последних соревнований были зафиксированы сразу несколько мировых рекордов. Так, мировой рекордсменкой в беге на 60 метров стала 102-летняя Джулия "Ураган" (Hurricane) Хоукинс. Она преодолела дистанцию за 24.79 секунды. Заслуженная бегунья финишировала последней, однако все ее соперницы намного младше.

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    "Я обычно сплю в это время, но ради мирового рекорда мне пришлось нарушить привычный распорядок дня", — так прокомментировала свою победу Джулия Хоукинс, которая ранее обновила и мировой рекорд для своего возраста в прыжках в длину: теперь он составляет 2 метра 77 сантиметров.

    Новым мировым рекордсменом среди 100-летних стал Орвилл Роджерс (ранее он стал мировым рекордсменом в беге на 400 метров), преодолевший ту же 60-метровку за 19,13 секунды.

    ​Победителем в забеге с результатом 11.73 секунды стал 94-летний Эдвард Кокс.

    Ранее сообщалось, что титулованная украинская биатлонистка Юлия Джима может завершить карьеру из-за затянувшейся болезни. 

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