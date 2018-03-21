Легкой атлетике все возрасты покорны. Рекорд 102-летней бегуньи

В штате Мэриленд (США) завершился ежегодный турнир по легкой атлетике USA Track and Field Masters Indoor Championships, участники которого — непрофессиональные атлеты, для которых "спорт – смысл активного образа жизни".

Никаких ограничений на турнире нет, в том числе и по возрасту. Как следствие, во время последних соревнований были зафиксированы сразу несколько мировых рекордов. Так, мировой рекордсменкой в беге на 60 метров стала 102-летняя Джулия "Ураган" (Hurricane) Хоукинс. Она преодолела дистанцию за 24.79 секунды. Заслуженная бегунья финишировала последней, однако все ее соперницы намного младше.

Читайте также: Украинский биатлон: бац, бац… и мимо. Жданов запретил, народ прозрел

"Я обычно сплю в это время, но ради мирового рекорда мне пришлось нарушить привычный распорядок дня", — так прокомментировала свою победу Джулия Хоукинс, которая ранее обновила и мировой рекорд для своего возраста в прыжках в длину: теперь он составляет 2 метра 77 сантиметров.

Новым мировым рекордсменом среди 100-летних стал Орвилл Роджерс (ранее он стал мировым рекордсменом в беге на 400 метров), преодолевший ту же 60-метровку за 19,13 секунды.

🚨🚨 World Record Alert! 🚨 🚨



100-year-old Orville Rogers (lane 2) set a new age group record in the men's 60m in 19.13 at USATF Masters Indoor Championships! #USATFmasterstrack pic.twitter.com/A3QuZz1iPZ — USATF (@usatf) 17 марта 2018 г.

​Победителем в забеге с результатом 11.73 секунды стал 94-летний Эдвард Кокс.

Ранее сообщалось, что титулованная украинская биатлонистка Юлия Джима может завершить карьеру из-за затянувшейся болезни.