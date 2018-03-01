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    Кубок Италии по футболу: "Милан" vs "Ювентус"

    (обновлено: )38
    "Милан" вышел в финал, победив римский "Лацио". Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей. Основное и дополнительное время ответного матча, прошедшего в среду, также завершилась со счетом 0:0. Судьбу выхода в финал Кубка решила серия пенальти.
    Матч Лацио - Милан
    @acmilan

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. "Милан" в серии пенальти победил "Лацио" в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии по футболу и пробился в финал турнира.

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    Первая встреча команд в Милане завершилась нулевой ничьей. Основное и дополнительное время ответного матча, прошедшего в среду в Риме, также завершилась со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были футболисты "Милана" — 5:4.

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    В финале Кубка Италии "Милан" 9 мая сыграет с "Ювентусом".

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