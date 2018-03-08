наверх
08.03.201802:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Ювентус" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв "Тоттенхэм"

    (обновлено: )33
    Ответная встреча, состоявшаяся в среду в Лондоне, завершилась волевой победой туринцев со счетом 2:1. Первый матч, прошедший 13 февраля в Турине, закончился вничью – 2:2.
    Игроки ФК Ювентус радуются выходу в 1/4 финала Лиги чемпионов
    @juventusfc

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Футболисты туринского "Ювентуса" нанесли гостевое поражение лондонскому "Тоттенхэму" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в четвертьфинал турнира.

    Матч 1/8 финала ЛЧ Шахтер - Рома
    Скриншот с видео на сайте ФК "Шахтер"
    "Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча

    Ответная встреча, состоявшаяся в среду в Лондоне, завершилась волевой победой туринцев со счетом 2:1. В составе итальянской команды мячи забили Гонсало Игуаин (64) и Пауло Дибала (67). Автором единственного гола у "шпор" стал Сон Хынмин (39).

    Смотрите также: Погром фанатов "ПСЖ". Появилось видео взрывов в Париже

    Первый матч, прошедший 13 февраля в Турине, закончился вничью – 2:2.

    Соперник "Ювентуса" по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится позднее в ходе жеребьевки.

    Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие