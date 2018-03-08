"Ювентус" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв "Тоттенхэм"

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Футболисты туринского "Ювентуса" нанесли гостевое поражение лондонскому "Тоттенхэму" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в четвертьфинал турнира.

Ответная встреча, состоявшаяся в среду в Лондоне, завершилась волевой победой туринцев со счетом 2:1. В составе итальянской команды мячи забили Гонсало Игуаин (64) и Пауло Дибала (67). Автором единственного гола у "шпор" стал Сон Хынмин (39).

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Первый матч, прошедший 13 февраля в Турине, закончился вничью – 2:2.

Соперник "Ювентуса" по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится позднее в ходе жеребьевки.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.