Стали известны первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 6 марта, были сыграны два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которых определились первые участники четвертьфинала престижного турнира.

Так, футболисты мадридского "Реала" на выезде обыграли французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1. В первом матче 1/8 финала, который прошел в Мадриде 14 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 3:1.

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Также без проблем в 1/4 финала ЛЧ вышел и "Ливерпуль". Накануне англичане дома сыграли в нулевую ничью с португальским "Порту", однако "красные" пробились в следующую стадию турнира за счет победы в выездном матче, который прошел в Португалии 14 февраля и завершился со счетом 5:0 в их пользу.

В среду, 7 марта, за путевку в четвертьфинал поборются "Тоттенхэм" — "Ювентус" (2:2) и "Манчестер Сити" — "Базель" (4:0).

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Донецкий "Шахтер", обыгравший дома итальянскую "Рому" со счетом 2:1, ответный матч сыграет в Риме 13 марта.