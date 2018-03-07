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    Стали известны первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов

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    Футболисты мадридского "Реала" на выезде обыграли французский "Пари Сен-Жермен", а английскому "Ливерпулю" было достаточно нулевой ничьей с "Порту".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 6 марта, были сыграны два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которых определились первые участники четвертьфинала престижного турнира. 

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    Так, футболисты мадридского "Реала" на выезде обыграли французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1. В первом матче 1/8 финала, который прошел в Мадриде 14 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 3:1.

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    Также без проблем в 1/4 финала ЛЧ вышел и "Ливерпуль". Накануне англичане дома сыграли в нулевую ничью с португальским "Порту", однако "красные" пробились в следующую стадию турнира за счет победы в выездном матче, который прошел в Португалии 14 февраля и завершился со счетом 5:0 в их пользу.

    В среду, 7 марта, за путевку в четвертьфинал поборются "Тоттенхэм" — "Ювентус" (2:2) и "Манчестер Сити" — "Базель" (4:0).

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    Донецкий "Шахтер", обыгравший дома итальянскую "Рому" со счетом 2:1, ответный матч сыграет в Риме 13 марта. 

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