КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Вратарь Джанлуиджи Буффон провел 500-й матч за "Ювентус" в итальянских футбольных лигах, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.

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Буффон в пятницу, 9 февраля, вышел в основном составе "Ювентуса" на матч 24-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной". Большую часть игр 40-летний вратарь, выступающий за туринцев с 2001 года, провел в Серии А (высший дивизион), однако один сезон (2006/07) вместе с "бьянконери" он провел в Серии В.

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Буффона по данному показателю в "Ювентусе" опережает лишь экс-нападающий туринцев Алессандро Дель Пьеро, в активе которого 513 матчей.

Ранее Буффон заявил, что закончит карьеру после ЧМ-2018.