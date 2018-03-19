наверх
19.03.201807:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Без шансов. Футболисты "Шахтера" разгромили "Мариуполь"

    (обновлено: )62
    Прошедшая в воскресенье в Харькове на стадионе "Металлист", завершилась со счетом 3:0 в пользу "Шахтера". У победителей отличились Исмаили (26-я минута), Марлос (45) и Фред (67).
    ФК Шахтер
    @FCShakhtar

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" разгромили "Мариуполь" в матче 24-го тура чемпионата Украины.

    Встреча, прошедшая в воскресенье в Харькове на стадионе "Металлист", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Исмаили (26-я минута), Марлос (45) и Фред (67).

    "Шахтер" набрал 57 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины, обгоняя идущее вторым киевское "Динамо" на 9 очков. При этом динамовцы еще не сыграли свой матч тура.

    Ранее киевское "Динамо" на своем поле разгромило полтавскую "Ворсклу" в матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Владимир Путин. Архивное фото
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Президент РФ В. Путин
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину