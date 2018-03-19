Без шансов. Футболисты "Шахтера" разгромили "Мариуполь"

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" разгромили "Мариуполь" в матче 24-го тура чемпионата Украины.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Харькове на стадионе "Металлист", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Исмаили (26-я минута), Марлос (45) и Фред (67).

"Шахтер" набрал 57 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины, обгоняя идущее вторым киевское "Динамо" на 9 очков. При этом динамовцы еще не сыграли свой матч тура.

Ранее киевское "Динамо" на своем поле разгромило полтавскую "Ворсклу" в матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу.