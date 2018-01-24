Сборная Украины по футболу узнала соперников в Лиге Наций

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Украины встретятся с командами Чехии и Словакии в матчах Лиги наций в лиге В.

Соперники украинской команды определились в результате жеребьевки турнира, которая проходит в швейцарской Лозанне в среду. Сборные Украины, Словакии и Чехии составили группу 1 лиги В. Ранее сборная России, тоже выступающая в лиге В, попала в группу 2 вместе с командами Швеции и Турции. В третьей группе лиги В встретятся команды Австрии, Боснии и Герцеговины и Северной Ирландии, в четвертую группу попали сборные Уэльса, Ирландии и Дании.

Также прошла жеребьевка в лиге С, которая определила следующее сочетание групп: 1 — Шотландия, Албания, Израиль; 2 — Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония; 3 — Словения, Норвегия, Болгария, Кипр; 4 — Румыния, Сербия, Черногория, Литва.

В лиге D турнира сборная Белоруссии попала в группу 2 вместе с командами Люксембурга, Молдавии и Сан-Марино. Сборная Грузии встретится в группе 1 с командами Латвии, Казахстана и Андорры. В третьей группе сыграют сборные Азербайджана, Фарерских Островов, Мальты и Косово, а в группе 4 — команды Македонии, Армении, Лихтенштейна и Гибралтара.

Матчи группового этапа Лиги наций пройдут с 6 сентября по 20 ноября 2018 года. Каждый из победителей групп в каждой лиге будет бороться в плей-офф за путевку в финальную часть Евро-2020. Если кто-то из победителей групп Лиги наций уже пробился на Евро-2020 через отборочный цикл, то его путевка в стыковые матчи достанется следующей лучшей команде дивизиона.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия подтвердила матч со сборной Украины по футболу. Матч пройдет 23 марта в Испании, где саудовцы будут готовиться к чемпионату мира.