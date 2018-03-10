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    Артем Федецкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Фанаты Карпат в Ивано-Франковске подрались с Федецким
    Фанаты избили футболиста сборной Украины в Ивано-Франковске 
    13:00 21.09.2017
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    Фанаты львовских "Карпат" жестоко избили футболистов команды за плохую игру в сезоне. Прямо на стадионе ультрас устроили потасовку с некоторыми футболистами.
    Игрок сборной Украины Артем Федецкий (справа) и вратарь сборной Польши Лукаш Фабианьский
    Федецкий нашел работу в одном из украинских клубов
    18:59 01.08.2017
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    Львовские "Карпаты" сообщают, что 32-летний защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий будет играть под номером 44.
    Игрок сборной Украины Артем Федецкий (справа) и вратарь сборной Польши Лукаш Фабианьский
    Защитник сборной Украины не подписал контракт с польским клубом
    20:15 28.07.2017
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    По информации СМИ, 32-летний защитник сборной Украины Артем Федецкий отказал польской команде "Термалика" из-за низкой зарплаты.
    Артем Федецкий во время матча сборных Украины и Словакии. Архивное фото
    Игрок сборной Украины будет выступать за команду польского села
    12:08 28.07.2017
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    Защитник сборной Украины Артем Федецкий в прошлом сезоне провел 16 матчей в немецком "Дармштадте", после ухода украинский футболист пребывал в статусе свободного агента.
    Артем Федецкий во время матча сборных Украины и Словакии
    Футболист сборной Украины написал книгу
    13:52 26.04.2017
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    Украиноязычная монография получила название "Прогнозирование и моделирование в футболе с помощью электронных таблиц Microsoft Excel". Научный труд состоит из более чем 200 страниц и предназначен для футбольных специалистов, педагогов и студентов.
    Артем Федецкий во время матча сборных Украины и Словакии
    Федецкий перешел в клуб бундеслиги "Дармштадт"
    23:56 27.07.2016
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    Федецкий заявил, что благодарен за доверие: "Мне не терпится побыстрей познакомиться с партнерами по команде". Подробности контракта с 31-летним игроком, который ранее выступал в составе "Днепра", не сообщаются.
    Украинские болельщики на EURO-2016
    Сборная Украины в четверг сыграет с Северной Ирландией на EURO-2016
    10:48 16.06.2016
    525EURO-2016: победа Португалии
    Сборная Украины сыграет 16 июня в Лионе второй матч на турнире Евро-2016, где ей будет противостоять команда Северной Ирландии. Обе сборные проиграли свои стартовые встречи на чемпионате.
    Болельщики празднуют выход сборной Украины на Евро-2016
    Федецкий заводит украинских болельщиков патриотическими лозунгами 
    05:29 18.11.2015
    230В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Второй стыковой матч за выход на Евро-2016 закончился ничьей 1:1, что позволило сборной Украине выйти в финальную часть чемпионата по сумме двух матчей – 3:1.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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