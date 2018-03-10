Украиноязычная монография получила название "Прогнозирование и моделирование в футболе с помощью электронных таблиц Microsoft Excel". Научный труд состоит из более чем 200 страниц и предназначен для футбольных специалистов, педагогов и студентов.
Федецкий заявил, что благодарен за доверие: "Мне не терпится побыстрей познакомиться с партнерами по команде". Подробности контракта с 31-летним игроком, который ранее выступал в составе "Днепра", не сообщаются.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".