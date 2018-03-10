Во время игры со сборной Турции фанаты сборной Украины распевали дискриминационные кричалки, выбегали на поле и блокировали лестничные пролеты. За эти нарушения ФИФА оштрафовала украинскую сборную на 45 тысяч франков и вынесла предупреждение.
Фанаты львовских "Карпат" жестко отреагировали на поражение команды и избили своих футболистов, в частности, под раздачу попал защитник Артем Федецкий. РИА Новости Украина вспоминает громкие случаи нападений болельщиков на игроков.
В сети появилось видео подготовки официальной фан-зоны Евровидения-2017 в Киеве на Крещатике. Планируется, что в фан-зоне будут принимать поклонников конкурса, иностранных гостей и украинских знаменитостей.
В районе "Ирландского паба" на Дерибасовской украинских болельщиков поприветствовали четверо фанатов из Финляндии с национальным флагом. Без какой-либо агрессии участники мирно прошли мимо иностранцев.
Несколько сотен хулиганов решили выместить недовольство на сотрудниках полиции, те применили слезоточивый газ, а позднее водомет. Столкновения в районе Эйфелевой башни, где были сожжены несколько скутеров и автомобиль, продолжались на протяжении всего финала.
По словам министра внутренних дел Франции Бернара Казнева, с начала соревнований силы правопорядка произвели более тысячи задержаний, в результате которых 600 человек были помещены под стражу и 56 осуждены.
Фанаты турецкого "Эскишехирспора" сожгли стадион своей команды. Это произошло после того, как в матче 33-го тура "Эскишехирспор" проиграл "Истанбулу" со счетом 1:2 и практически лишился шансов на сохранение места в Высшей лиге.
Поведение разбушевавшихся болельщиков после финала Кубка Украины на столичном стадионе "Олимпийский" не на шутку встревожило украинский сегмент соцсетей. Как отреагировали на поведение футбольных фанатов сами украинцы?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В районе "Ирландского паба" на Дерибасовской украинских болельщиков поприветствовали четверо фанатов из Финляндии с национальным флагом. Без какой-либо агрессии участники мирно прошли мимо иностранцев.
В сети появилось видео подготовки официальной фан-зоны Евровидения-2017 в Киеве на Крещатике. Планируется, что в фан-зоне будут принимать поклонников конкурса, иностранных гостей и украинских знаменитостей.
Фанаты турецкого "Эскишехирспора" сожгли стадион своей команды. Это произошло после того, как в матче 33-го тура "Эскишехирспор" проиграл "Истанбулу" со счетом 1:2 и практически лишился шансов на сохранение места в Высшей лиге.