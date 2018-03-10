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Фанаты турецкого "Эскишехирспора" сожгли стадион своей команды. Это произошло после того, как в матче 33-го тура "Эскишехирспор" проиграл "Истанбулу" со счетом 1:2 и практически лишился шансов на сохранение места в Высшей лиге.