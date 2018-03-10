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    фанаты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Кровавое побоище фанатов на футбольном матче в Сербии. Видео
    Кровавое побоище фанатов на футбольном матче в Сербии 
    14:56 14.12.2017
    636
    Фанаты сербского "Партизана" устроили кровавую драку на трибунах во время матча против "Црвены Звезды". Фаны "Партизана" подрались не с фанами соперника, а друг с другом.
    Футбольные фанаты
    Вам всем тут не место. Как фанаты превращают стадионы в гетто
    15:33 13.10.2017
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    Убрав с трибун стадионов правохранителей, присутствие которых хоть как-то сдерживало буйных фанатов, власть наверняка не раз пожалела о своем решении.
    Украина - Турция
    ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины за поведение фанатов
    19:18 02.10.2017
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    Во время игры со сборной Турции фанаты сборной Украины распевали дискриминационные кричалки, выбегали на поле и блокировали лестничные пролеты. За эти нарушения ФИФА оштрафовала украинскую сборную на 45 тысяч франков и вынесла предупреждение.
    Марш ультрас в Одессе
    Кто остановит фанатов? Ультрас в Украине пошли по беспределу
    18:28 01.10.2017
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    Футбольные ультрас становятся силой, которая все больше угрожает общественной безопасности. Размявшись на стюардах и обычных гражданах, фанаты стали нападать даже на футболистов.
    Массовая драка на футболе в Ивано-Франковске
    От любви до убийства. Как разгневанные фанаты мстят футболистам
    16:01 22.09.2017
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    Фанаты львовских "Карпат" жестко отреагировали на поражение команды и избили своих футболистов, в частности, под раздачу попал защитник Артем Федецкий. РИА Новости Украина вспоминает громкие случаи нападений болельщиков на игроков.
    Фанаты Карпат в Ивано-Франковске подрались с Федецким
    Фанаты избили футболиста сборной Украины в Ивано-Франковске 
    13:00 21.09.2017
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    Фанаты львовских "Карпат" жестоко избили футболистов команды за плохую игру в сезоне. Прямо на стадионе ультрас устроили потасовку с некоторыми футболистами.
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп и Орландо Блум показали новых "Пиратов" 
    16:39 12.05.2017
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    Актеры появились перед поклонниками на премьере в Шанхае. И хотя Орландо Блум, сыгравший роль Уилла Тернера, не участвовал в съемках четвертого фильма, в пятой части зрители вновь увидят героя Блума.
    Фан-зона Евровидения на Крещатике с высоты птичьего полета. Видео
    Фан-зона Евровидения на Крещатике с высоты птичьего полета 
    02:24 01.05.2017
    828Без России: старт Евровидения в Киеве.
    В сети появилось видео подготовки официальной фан-зоны Евровидения-2017 в Киеве на Крещатике. Планируется, что в фан-зоне будут принимать поклонников конкурса, иностранных гостей и украинских знаменитостей.
    Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 в Киеве
    Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 на Софиевской площади в Киеве 
    01:20 01.05.2017
    997Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Фан-зона будет работать с 30 апреля по 14 мая с 10:00 до 22:00 ежедневно, вход свободный. За все время функционирования фан-зоны здесь планируется провести 11 концертов.
    Во Львове произошла стычка футбольных фанатов
    Во Львове произошла стычка футбольных фанатов, задержаны 30 человек
    19:22 30.04.2017
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    В воскресенье, 30 апреля, на стадионе СКА состоялся матч Чемпионата Украины среди любительских команд, где соперником ФК Львов выступал ФК Нива (Теребовля).
    Крещатик. Архивное фото
    В Киеве фан-зону Евровидения-2017 намерены построить на Крещатике
    17:10 13.01.2017
    197Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По информации управления туризма КГГА, в настоящее время рассматривается возможность организации Еврогородка как фан-зоны в части улицы Крещатик в Киеве.
    Футбольные фанаты прошли маршем по центру Одессы
    Футбольные фанаты прошли маршем по центру Одессы 
    00:12 13.11.2016
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    В районе "Ирландского паба" на Дерибасовской украинских болельщиков поприветствовали четверо фанатов из Финляндии с национальным флагом. Без какой-либо агрессии участники мирно прошли мимо иностранцев.
    Столкновения полиции и фанатов в Париже
    Около 40 человек задержаны в ходе беспорядков в Париже
    04:58 11.07.2016
    269В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Несколько сотен хулиганов решили выместить недовольство на сотрудниках полиции, те применили слезоточивый газ, а позднее водомет. Столкновения в районе Эйфелевой башни, где были сожжены несколько скутеров и автомобиль, продолжались на протяжении всего финала.
    Столкновения украинских и польских футбольных болельщиков. Архивное фото
    Во Франции задержаны более тысячи человек с начала EURO-2016
    05:53 04.07.2016
    73В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По словам министра внутренних дел Франции Бернара Казнева, с начала соревнований силы правопорядка произвели более тысячи задержаний, в результате которых 600 человек были помещены под стражу и 56 осуждены.
    Турецкие фанаты подожгли стадион. Видео
    Турецкие фанаты подожгли стадион своей команды 
    06:14 16.05.2016
    348
    Фанаты турецкого "Эскишехирспора" сожгли стадион своей команды. Это произошло после того, как в матче 33-го тура "Эскишехирспор" проиграл "Истанбулу" со счетом 1:2 и практически лишился шансов на сохранение места в Высшей лиге.
    Болельщики ФК Челси. Архивное фото
    "Челси" запретит вход фанатам, бросавшим монеты в игроков "МанСити"
    02:44 22.02.2016
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    По словам главного тренера "Челси" Гуса Хиддинка, клуб отреагирует на такое поведение болельщиков, эти люди не смогут больше появиться на стадионе.
    Гвинет Пэлтроу
    Гвинет Пэлтроу судится с неуравновешенным 66-летним фанатом, преследующим ее 17 лет
    03:12 09.02.2016
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    На прошедшем в понедельник в Лос-Анжлесе заседании 43-летняя обладательница "Оскара" дала показания по 66 посылкам, полученным от Сойу между 1999 и 2015 годами.
    Полиция Германии. Архивное фото
    Более 20 полицейских пострадали в столкновениях с футбольными болельщиками в Германии
    04:53 08.02.2016
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    Полиция города сообщила, что в беспорядках участвовали более сотни фанатов, закидавших стражей порядка бутылками и камнями. Силам правопорядка удалось идентифицировать порядка 143 хулиганов.
    Бесчинства фанатов на Кубке Украины (финал) Динамо - Шахтер
    Обзор соцсетей: матч закончился по пенальти и без ворот
    17:29 05.06.2015
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    Поведение разбушевавшихся болельщиков после финала Кубка Украины на столичном стадионе "Олимпийский" не на шутку встревожило украинский сегмент соцсетей. Как отреагировали на поведение футбольных фанатов сами украинцы?
    Немецкая полиция, архивное фото
    Футбольные фанаты устроили беспорядки в Германии, ранены 12 полицейских
    20:03 07.03.2015
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    Сообщается, что "обе стороны фанатов вступили в столкновение, свое недовольство они также обрушили на 500 полицейских".
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