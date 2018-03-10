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    ФК Карпаты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 77
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    Петр Дыминский на тренировке ФК Карпаты
    Объявленный в розыск Дыминский засветился на тренировке "Карпат" в Турции
    18:42 13.02.2018
    183
    Почетный президент ФК "Карпаты" Петр Дыминский, которого подозревают в смертельном ДТП, посетил тренировку команды на сборе в Турции.
    Игрок ФК Карпаты Марьян Швед
    Полузащитник ФК "Карпаты" задержан за пьяное вождение
    04:57 23.01.2018
    237
    Суд над 20-летним хавбеком львовского клуба Марьяном Шведом состоится в среду, 23 января. Футболисту грозит административная ответственность.
    Матч Карпаты - Олимпик прервали из-за снегопада
    Появились кадры снегопада, прервавшего футбольный матч во Львове 
    10:42 04.12.2017
    518
    Матч 18-го тура украинской Премьер-лиги между футбольными клубами "Карпаты" и "Олимпик" остановили из-за обрушившегося снегопада во Львове. Кадры выложены в микроблоге львовского клуба.
    Главный тренер ФК Карпаты Сергей Зайцев
    "Карпаты" второй раз за сезон уволили главного тренера - СМИ
    05:09 20.11.2017
    195
    Исполняющий обязанности главного тренера "Карпат" Сергей Зайцев покинул свою должность, сообщают источники одного из интернет-изданий. Решение принял исполнительный директор клуба Дарио Друди.
    Игроки ФК Карпаты (Львов). Архивное фото
    Руководство ФК "Карпаты" готово продать 50% акций клуба за 1 гривну
    03:59 31.10.2017
    198
    В клубе уточнили, что единственное условие продажи заключается в том, что "потенциальный покупатель должен предоставить официальные финансовые гарантии для полноценного функционирования клуба на соответствующем уровне".
    Киевское Динамо и львовские Карпаты сыграли вничью
    Киевское "Динамо" снова упускает очки в чемпионате Украины
    23:26 29.10.2017
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    Воскресная игра во Львове завершилась со счетом 1:1. На гол Домагоя Виды (12-я минута) хозяева ответили точным ударом Сергея Мякушко (55). "Динамо" набрало 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
    Шахтер обыграл Карпаты в матче чемпионата Украины
    "Шахтер" обыграл "Карпаты" в матче чемпионата Украины
    20:11 01.10.2017
    90
    Встреча, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев, в составе которых гол забил Факундо Феррейра (7-я минута), на 65-й минуте в свои ворота мяч отправил игрок "Карпат" Артем Федецкий.
    Марш ультрас в Одессе
    Кто остановит фанатов? Ультрас в Украине пошли по беспределу
    18:28 01.10.2017
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    Футбольные ультрас становятся силой, которая все больше угрожает общественной безопасности. Размявшись на стюардах и обычных гражданах, фанаты стали нападать даже на футболистов.
    Массовая драка на футболе в Ивано-Франковске
    От любви до убийства. Как разгневанные фанаты мстят футболистам
    16:01 22.09.2017
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    Фанаты львовских "Карпат" жестко отреагировали на поражение команды и избили своих футболистов, в частности, под раздачу попал защитник Артем Федецкий. РИА Новости Украина вспоминает громкие случаи нападений болельщиков на игроков.
    Фанаты Карпат в Ивано-Франковске подрались с Федецким
    Фанаты избили футболиста сборной Украины в Ивано-Франковске 
    13:00 21.09.2017
    1273
    Фанаты львовских "Карпат" жестоко избили футболистов команды за плохую игру в сезоне. Прямо на стадионе ультрас устроили потасовку с некоторыми футболистами.
    Массовая драка на футболе в Ивано-Франковске
    Массовая драка на футболе в Ивано-Франковске: пострадали трое полицейских
    12:12 21.09.2017
    341
    Правонарушители причинили троим работникам полиции телесные повреждения, других обращений от пострадавших в полицию не поступало. Правоохранители открыли два уголовных производства.
    Игроки ФК Карпаты (Львов). Архивное фото
    Во Львовской области избили футболистов ФК "Карпаты"
    02:16 21.09.2017
    968
    По данным депутата Львовского областного совета Игоря Зинкевича, на место происшествия прибыл полицейский спецназ.
    Беспорядки на матче Кубка Украины между ФК Прикарпатье и ФК Карпаты. Видео
    Горячие карпатские парни. Беспорядки на матче Кубка Украины по футболу 
    01:52 21.09.2017
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    После второго забитого гола в ворота львовян фанаты ФК "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) начали бросать на поле петарды. Из-за инцидента футболисты покинули поле.
    Петр Дыминский
    Петр Дыминский, кто ты есть? "Галицкий олигарх" из Партии регионов
    15:34 23.08.2017
    1674
    Что известно о львовском олигархе, который в свое время профессионально занимался футболом, сотрудничал с Виктором Ющенко и Виктором Януковичем - в материале РИА Новости Украина.
    ДТП при участии Петра Дыминского. Архивное фото
    Резонансное ДТП с участием владельца "Карпат": Дыминский сбежал из Украины
    21:32 22.08.2017
    1471
    По словам советника министра МВД Антона Геращенко, через час Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока еще имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолёте из Львова в Женеву.
    Львовские футбольные фанаты подрались в Мариуполе из-за флага РФ
    Львовские футбольные фанаты подрались в Мариуполе из-за флага РФ 
    12:31 14.08.2017
    1845
    Болельщики львовского ФК "Карпаты" подрались из-за российского флага со стюардами стадиона "Ильичевец" во время матча пятого тура украинской Премьер-лиги против клуба "Мариуполь", сообщают СМИ.
    Игрок сборной Украины Артем Федецкий (справа) и вратарь сборной Польши Лукаш Фабианьский
    Федецкий нашел работу в одном из украинских клубов
    18:59 01.08.2017
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    Львовские "Карпаты" сообщают, что 32-летний защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий будет играть под номером 44.
    Арена-Львов
    "Карпаты" выставили с главного стадиона Львова
    19:56 29.06.2017
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    Руководство "Арены Львов" регулярно затягивало переговоры, срывало их процесс "или собственным нежеланием, или отсутствием каких-либо менеджерских видений", сообщила пресс-служба львовского клуба.
    Серхио Наварро
    Львовские "Карпаты" определились с тренерским составом
    17:14 16.06.2017
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    В течение последних трех лет Серхио Наварро работал в академии "Вильярреала". В тренерский штаб "Карпат" вошли два испанца - ассистент Иван Медаль и тренер по физподготовке Хосе Пастор.
    Матч Карпаты - Олимпик
    Матч "Олимпик" - "Карпаты" завершился нулевой ничьей
    17:04 26.03.2017
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    В перенесенном матче семнадцатого тура из-за погодных условий "Олимпик" принимал "Карпаты" на условно домашнем поле в Черкассах. Попытки тренеров заменами изменить что-то на поле не повлияли на рисунок игры.
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    Петр Дыминский на тренировке ФК Карпаты
    Объявленный в розыск Дыминский засветился на тренировке "Карпат" в Турции
    18:42 13.02.2018
    183
    Почетный президент ФК "Карпаты" Петр Дыминский, которого подозревают в смертельном ДТП, посетил тренировку команды на сборе в Турции.
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