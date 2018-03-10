В клубе уточнили, что единственное условие продажи заключается в том, что "потенциальный покупатель должен предоставить официальные финансовые гарантии для полноценного функционирования клуба на соответствующем уровне".
Воскресная игра во Львове завершилась со счетом 1:1. На гол Домагоя Виды (12-я минута) хозяева ответили точным ударом Сергея Мякушко (55). "Динамо" набрало 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев, в составе которых гол забил Факундо Феррейра (7-я минута), на 65-й минуте в свои ворота мяч отправил игрок "Карпат" Артем Федецкий.
Фанаты львовских "Карпат" жестко отреагировали на поражение команды и избили своих футболистов, в частности, под раздачу попал защитник Артем Федецкий. РИА Новости Украина вспоминает громкие случаи нападений болельщиков на игроков.
В перенесенном матче семнадцатого тура из-за погодных условий "Олимпик" принимал "Карпаты" на условно домашнем поле в Черкассах. Попытки тренеров заменами изменить что-то на поле не повлияли на рисунок игры.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".