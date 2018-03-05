Ващук отреагировал на обвинения в долге Гусеву

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал денежные претензии со стороны своего экс-одноклубника Олега Гусева, назвав это провокацией за которой стоит юрист Олег Печерный.

В Facebook Владислав Ващук объявил, что подает иск в суд как раз против Печерного о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сумма иска — 50 тысяч долларов. Деньги Ващук намерен отдать на благотворительность.

"Официально. Я подаю завтра иск в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Сумма морального ущерба — 1 400 000 гривен (50 000 $) Ответчик — Печерный Олег Евгеньевич. Если отсужу — отдам на благотворительность. Принципиально", — написал экс-защитник "Динамо".

Ранее сообщалось, что экс-игрок "Динамо" (Киев) Владислав Ващук намерен баллотироваться на пост президента Федерации футбола Украины.