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    Ващук отреагировал на обвинения в долге Гусеву

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    По словам бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука, он подает иск в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.
    Игрок сборной Украины Владислав Ващук. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал денежные претензии со стороны своего экс-одноклубника Олега Гусева, назвав это провокацией за которой стоит юрист Олег Печерный.

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    В Facebook Владислав Ващук объявил, что подает иск в суд как раз против Печерного о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сумма иска — 50 тысяч долларов. Деньги Ващук намерен отдать на благотворительность.

    "Официально. Я подаю завтра иск в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Сумма морального ущерба — 1 400 000 гривен (50 000 $) Ответчик — Печерный Олег Евгеньевич. Если отсужу — отдам на благотворительность. Принципиально", — написал экс-защитник "Динамо".

    Ранее сообщалось, что экс-игрок "Динамо" (Киев) Владислав Ващук намерен баллотироваться на пост президента Федерации футбола Украины.

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