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    Шовковский пообещал стереть Хачериди в порошок

    (обновлено: )51231
    Комментируя отказ Евгения Хачериди выйти на поле в матче против "Лацио", Шовковский позволил себе такие выражения, как "разорву на части" и "в порошок стер".
    Александр Шовковский получает желтую карточку от арбитра во время футбольного матча Лиги Европы УЕФА между Динамо и Ольборгом
    GENYA SAVILOV / AFP

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал отказ защитника Евгения Хачериди выходить на поле в матче против "Лацио".

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    Напомним, 15 марта киевляне на своем поле уступили в ответном матче 1/8 Лиги Европы со счетом 0:2 и по сумму двух игр вылетели из турнира. Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что Хачериди отказался выходит на игру.

    Шовковский в своем посте на Facebook привел случаи, когда ему приходилось выступать с травмами или больным.

    "Были моменты, когда приходилось играть с высокой температурой. Были игры, когда выходил на футбольное поле с повреждениями. Помню, как вышел на игру с "Металлистом" со сломаным указательным пальцем на левой руке в предыдущем матче четыре дня назад. Помню, как в матче с "Бронбю" игрок датской команды мне чуть скальп шипами бутсы не снял и кровь минут десять остановить не могли, но я доиграл игру до конца. Помню Чемпионат Мира 2006 года, где играл с металлом в ключице и постоянной болью. И что иногда это играло против меня и против команды. Но чтобы отказаться выйти на поле?????", — возмущен легендарный вратарь.

    Шовковский уверен, что Хачериди заслуживает наказания за отказ: "При мне, когда я ещё играл в команде, Хачериди себе такого бы не позволил. Потому что знал, что ему появляться мне на глаза после этого не стоит. Я бы его в порошок стер. Женя наверно уже забыл, как после очередного удаления Хачериди в домашнем матче, где он одну из желтых карточек получил за разговоры с арбитром, я в раздевалке в присутствии всей команды его предупредил и сказал, что если такое ещё раз повториться и при этом команда от этого не досчитается очков, я при всех в раздевалке его разорву на части! Да что он о себе возомнил??? Я считаю, что игрокам с таким отношением к своей работе, к таким отношением к своим партнерам и наконец, таким отношением к самому себе не место в команде "Динамо" Киев!".

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