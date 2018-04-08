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    В знаменитого голкипера Шовковского стреляли

    (обновлено: )1136
    Шовковский подвергся нападению со стороны своей бывшей тещи. Инцидент произошел возле частного дома женщины, куда в воскресенье, 8 апреля, вратарь приехал за дочкой.

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Легендарный голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский подвергся нападению со стороны своей бывшей тещи. Инцидент произошел возле частного дома женщины, куда в воскресенье, 8 апреля, вратарь приехал чтобы встретиться с дочкой.

    "Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой Леонидовной, время и место для того чтобы забрать дочку в воскресенье ни матери ни дочки в доме не оказалось. Зато оказалась моя экс-теща, которая неоднократно была уличена в пристрастии к алкоголю и на которую имеются неоднократные заявления в полицию о том, что она употребляет им в больших количествах, которая позволяет себе оскорблять и даже поднимала руку на мою дочь, которая является ей внучкой", — написал Шовковский на своей странице в Facebook.

    Сначала женщина закидала спортсмена камнями, а затем начала стрелять из пистолета.

    "Она произвела 3 выстрела целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь", — подытожил Шовковский.

    Ранее экс-супруга Александра Шовковского Ольга Аленова опровергла обвинения футболиста в похищении дочери. Она показала снимки дочери на отдыхе в Италии и отметила, что бывший супруг совершенно не интересуется ребенком, выплачивая только по три тысячи гривен в месяц алиментов.

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