Под Николаевом зерновоз протаранил автобус ВСУ и маршрутку

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. На Очаковской трассе вблизи села Каменка Николаевской области произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

"Микроавтобус вооруженных сил Украины Mazda E2200 ехал со стороны Очакова, в направлении Одесской трассы. На разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой. В этот момент сзади микроавтобус «догнал» двигавшийся следом седельный тягач DAF с полуприцепом. Фура ударила микроавтобус сзади и сбросила его с дороги на обочину. После этого зерновоз выехал на встречную полосу движения, где «лоб в лоб» столкнулся с рейсовым автобусом «Николаев-Очаков». От полученного удара автобус слетел в кювет и перевернулся на крышу", — сообщает подробности аварии novosti-n.org.

novosti-n.org На месте ДТП под Николаевом

В результате ДТП пострадало более 10 человек: водители седельного тягача и пассажирского автобуса, а также пассажиры. Среди военнослужащих пострадавших нет.

Все три транспортных средства получили значительные механические повреждения.

По мнению очевидцев, дорожно-транспортному происшествию способствовало неудовлетворительное состояние проезжей части.

Напомним, резонансное ДТП произошло утром 17 апреля: в Кривом Роге столкнулись легковой автомобиль, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Сначала сообщалось о восьми жертвах аварии, позже количество погибших достигло 11 человек.