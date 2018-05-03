наверх
03.05.201815:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.04
  • EUR31.40- 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Николаевом зерновоз протаранил автобус ВСУ и маршрутку

    (обновлено: )85
    Микроавтобус вооруженных сил Украины на разбитом участке дороги притормозил перед ямой и в этот момент сзади микроавтобус "догнал" двигавшийся следом седельный тягач DAF.
    На месте ДТП под Николаевом
    novosti-n.org

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. На Очаковской трассе вблизи села Каменка Николаевской области произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

    "Микроавтобус вооруженных сил Украины Mazda E2200 ехал со стороны Очакова, в направлении Одесской трассы. На разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой. В этот момент сзади микроавтобус «догнал» двигавшийся следом седельный тягач DAF с полуприцепом. Фура ударила микроавтобус сзади и сбросила его с дороги на обочину. После этого зерновоз выехал на встречную полосу движения, где «лоб в лоб» столкнулся с рейсовым автобусом «Николаев-Очаков». От полученного удара автобус слетел в кювет и перевернулся на крышу", — сообщает подробности аварии novosti-n.org.

    novosti-n.org
    На месте ДТП под Николаевом

    В результате ДТП пострадало более 10 человек: водители седельного тягача и пассажирского автобуса, а также пассажиры. Среди военнослужащих пострадавших нет.

    Все три транспортных средства получили значительные механические повреждения.

    По мнению очевидцев, дорожно-транспортному происшествию способствовало неудовлетворительное состояние проезжей части.

    Напомним, резонансное ДТП произошло утром 17 апреля: в Кривом Роге столкнулись легковой автомобиль, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Сначала сообщалось о восьми жертвах аварии, позже количество погибших достигло 11 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На ветерана АТО совершено нападение
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Дым на месте взрывов в Балаклее Харьковской области
    Взрывы на военной базе в Балаклее
    Светлана Залищук и Мустафа Найем
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Украинский военный
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе