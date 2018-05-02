Смертельное ДТП с автоблогером. В крови водителя джипа нашли спирт

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. По предварительным данным следствия по смертельному ДТП, произошедшему 1 мая на дороге на Волчанск, правила дорожного движения нарушил водитель Toyota Land Cruiser.

Об этом сегодня, 2 мая, сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Елена Баранник, пишет "Медиапорт".

"По результатам первичной информации, водитель Toyota пытался совершить обгон и тем самым нарушил правила дорожного движения, в результате произошла трагедия. Водитель в порядке ст. 208 УПК задержан, ему уже оглашено подозрение, квалификация – ч. 2 ст. 286 – нарушение правил дорожного движения", – рассказала Баранник.

Сейчас 41-летний водитель Toyota находится в изоляторе временного содержания. Он отказался от дачи показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции. Он также отказывался проходить освидетельствование.

"Предварительно можно уже сказать, что у водителя Toyota в крови нашли этиловый спирт", – сообщила Баранник.

Задержанный не имеет отношения к правоохранительным органам, утверждает Баранник. Работал ли он в правоохранительных структурах ранее, следствие выясняет.

Напомним, в результате ДТП неподалеку от Кутузовки Харьковской области погиб 22-летний гонщик и блогер Андрей Василенко.