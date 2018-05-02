наверх
02.05.201819:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.20- 0.03
  • EUR31.62- 0.30
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Смертельное ДТП с автоблогером. В крови водителя джипа нашли спирт

    (обновлено: )112
    Как отмечается, водитель Toyota пытался совершить обгон и тем самым нарушил правила дорожного движения, в результате произошла трагедия. У водителя Toyota в крови нашли этиловый спирт.
    Участник ДТП в Харьковской области
    mediaport.ua

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. По предварительным данным следствия по смертельному ДТП, произошедшему 1 мая на дороге на Волчанск, правила дорожного движения нарушил водитель Toyota Land Cruiser.

    Об этом сегодня, 2 мая, сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Елена Баранник, пишет "Медиапорт".

    Смертельное ДТП в Николаеве. На суд пришли националисты. Видео
    Новости-N/Youtube
    Смертельное ДТП в Николаеве. На суд пришли десятки националистов

    "По результатам первичной информации, водитель Toyota пытался совершить обгон и тем самым нарушил правила дорожного движения, в результате произошла трагедия. Водитель в порядке ст. 208 УПК задержан, ему уже оглашено подозрение, квалификация – ч. 2 ст. 286 – нарушение правил дорожного движения", – рассказала Баранник.

    Сейчас 41-летний водитель Toyota находится в изоляторе временного содержания. Он отказался от дачи показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции. Он также отказывался проходить освидетельствование.

    "Предварительно можно уже сказать, что у водителя Toyota в крови нашли этиловый спирт", – сообщила Баранник.

    Задержанный не имеет отношения к правоохранительным органам, утверждает Баранник. Работал ли он в правоохранительных структурах ранее, следствие выясняет.

    Напомним, в результате ДТП неподалеку от Кутузовки Харьковской области погиб 22-летний гонщик и блогер Андрей Василенко.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Построение полиции и нацгвардии на Куликовом поле
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Леонид Пасечник
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Пассажиры идут сотни метров пешком в Армении
    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны