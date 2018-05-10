Пьяные военные открыли стрельбу в Николаеве - СМИ

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Двое военнослужащих утром в четверг открыли стрельбу прямо на платформе центрального автовокзала в Николаеве, они задержаны, сообщает местное издание Novosti N.

"Прибывшие на место происшествия патрульные задержали двоих молодых парней. Во время задержания один из них оказал сопротивление. Дебоширам пришлось надеть наручники. У обоих задержанных налицо явные признаки алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

novosti-n.org Стрельба на автовокзале в Николаеве, один из задержанных

По данным издания, при осмотре у одного из задержанных обнаружили травматический пистолет с патронами, у второго — нож. Разрешение на оружие отсутствовало.

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"Из документов у обоих при себе были военные билеты. Задержанный с пистолетом пояснил, что является военнослужащим, проходит службу в подразделении Национальной гвардии, дислоцированном в Харькове. Второй является "дембелем" — только-только уволился в запас с воинской службы", — сказано в сообщении.

novosti-n.org Стрельба на автовокзале в Николаеве, изъятое оружие

Выяснилось, что в Николаев они приехали в среду из Киева, переночевали в гостинице, а утром пришли на автовокзал. По словам нацгвардейца, там работает его девушка.

О пострадавших не сообщается.

На место происшествия вызвали представителей военной полиции. Задержанных доставили в Ингульский (Ленинский) райотдел полиции.

Ранее правоохранители задержали валютных мошенников, которые при попытке скрыться начали стрельбу.