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    Пьяные военные открыли стрельбу в Николаеве - СМИ

    (обновлено: )67435
    На автовокзале в Николаеве задержаны молодые военнослужащие, которые, по данным СМИ, открыли стрельбу прямо на платформе. Они задержаны. Оружие изъято.
    Стрельба на вокзале в Николаеве, задержаны военнослужащие, 10 мая 2018
    novosti-n.org

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Двое военнослужащих утром в четверг открыли стрельбу прямо на платформе центрального автовокзала в Николаеве, они задержаны, сообщает местное издание Novosti N.

    "Прибывшие на место происшествия патрульные задержали двоих молодых парней. Во время задержания один из них оказал сопротивление. Дебоширам пришлось надеть наручники. У обоих задержанных налицо явные признаки алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

    novosti-n.org
    Стрельба на автовокзале в Николаеве, один из задержанных

    По данным издания, при осмотре у одного из задержанных обнаружили травматический пистолет с патронами, у второго — нож. Разрешение на оружие отсутствовало.

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    "Из документов у обоих при себе были военные билеты. Задержанный с пистолетом пояснил, что является военнослужащим, проходит службу в подразделении Национальной гвардии, дислоцированном в Харькове. Второй является "дембелем" — только-только уволился в запас с воинской службы", — сказано в сообщении.

    novosti-n.org
    Стрельба на автовокзале в Николаеве, изъятое оружие

    Выяснилось, что в Николаев они приехали в среду из Киева, переночевали в гостинице, а утром пришли на автовокзал. По словам нацгвардейца, там работает его девушка.

    О пострадавших не сообщается.

    На место происшествия вызвали представителей военной полиции. Задержанных доставили в Ингульский (Ленинский) райотдел полиции.

    Ранее правоохранители задержали валютных мошенников, которые при попытке скрыться начали стрельбу.

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