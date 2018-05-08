Под Николаевом артиллеристы провели боевые стрельбы из пушки "Рапира"

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. На одном из полигонов Вооруженных Сил Украины в Николаевской области прошли боевые стрельбы противотанкового подразделения отдельной артиллерийской бригады Военно-Морских Сил ВС Украины.

"Бойцы отдельной артиллерийской бригады Военно-Морских Сил ВС Украины на практике отработали поставленные задачи, используя недавно полученные на замену противотанковым средствам — модернизированные орудия типа "Рапира". Особенностью их модернизации является возможность использования прицельных устройств, которые позволяют не только поражать тяжелобронированные движущиеся цели противника, но и делать это в условиях плохой видимости, например, в тумане, дыму или ночью", — сообщает пресс-служба ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.

Около 70% личного состава подразделения являются участниками боевых действий.

ВМС ЗС України Учебные стрельбы из модернизированных противотанковых "Рапир"

ВМС ЗС України Учебные стрельбы из модернизированных противотанковых "Рапир"

Ранее сообщалось, что в Запорожье Национальная полиция провела тактические учения по освобождению заложников.

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