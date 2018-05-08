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    Общество

    Под Николаевом артиллеристы провели боевые стрельбы из пушки "Рапира"

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    Бойцы отдельной артиллерийской бригады Военно-Морских Сил ВСУ отработали поставленные задачи, используя полученные на замену противотанковым средствам - модернизированные орудия типа "Рапира".
    Учебные стрельбы из модернизированных противотанковых Рапир
    ВМС ЗС України

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. На одном из полигонов Вооруженных Сил Украины в Николаевской области прошли боевые стрельбы противотанкового подразделения отдельной артиллерийской бригады Военно-Морских Сил ВС Украины.

    "Бойцы отдельной артиллерийской бригады Военно-Морских Сил ВС Украины на практике отработали поставленные задачи, используя недавно полученные на замену противотанковым средствам — модернизированные орудия типа "Рапира". Особенностью их модернизации является возможность использования прицельных устройств, которые позволяют не только поражать тяжелобронированные движущиеся цели противника, но и делать это в условиях плохой видимости, например, в тумане, дыму или ночью", — сообщает пресс-служба ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.

    Около 70% личного состава подразделения являются участниками боевых действий. 

    ВМС ЗС України
    Учебные стрельбы из модернизированных противотанковых "Рапир"
    ВМС ЗС України
    Учебные стрельбы из модернизированных противотанковых "Рапир"

    Ранее сообщалось, что в Запорожье Национальная полиция провела тактические учения по освобождению заложников.

    Смотрите также: Украина и Турция провели военные учения в Черном море

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