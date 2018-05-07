В центре Оксфорда произошла стрельба, есть жертвы

КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. Полиция в Оксфорде ведет переговоры с мужчиной, у которого может быть огнестрельное оружие, говорится в сообщении полиции в Twitter.

Вооруженные полицейские находятся в доме на Парадайз Сквер в центре Оксфорда, откуда, по данным местных жителей, были слышны звуки выстрелов.

"Стрельба была открыта из здания, полиция открыла ответный огонь. Сейчас офицеры ведут переговоры с мужчиной", — отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник британские стражи порядка оцепили центральные улицы Оксфорда из-за звуков выстрелов, которые слышали местные жители. Служба скорой помощи также сообщила, что несколько бригад медработников выехало на место предполагаемого происшествия. Одному человеку, получившему неопасные для жизни ранения, медики оказали помощь.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шэньси в школе уезда Минчжи округа Юйлинь местный житель совершил нападение на школьников, которые возвращались домой после уроков. В результате жестокой резни семь детей погибли, 12 получили ранения.