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    Киев

    В центре Киева со стрельбой задержали валютных мошенников

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    В результате происшествия никто не пострадал. У злоумышленников изъяли оружие и 10 000 долларов, которые они отобрали у потерпевшего. Начато два уголовных производства.
    На месте задержания валютных мошенников
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители задержали валютных мошенников, которые отстреливались.

    "Столичные сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что в столице действует фальшивый обменник. Поэтому у этого заведения на улице Татарской в ​​Шевченковском районе Киева устроили засаду. Сегодня при обмене валюты, а объявление о предоставлении таких услуг ловкачи разместили в сети Интернет, мошенники, получив 10 000 долларов США, пытались убежать через окно. Оперативники начали преследование злоумышленников", — сообщает подробности полиция Киева.

    npu.gov.ua
    На месте задержания валютных мошенников

    Во время побега один из правонарушителей применил оружие в сторону полицейских. Но здоумышленников задержали.

    С места происшествия полиция изъяла два пистолета. Сейчас по указанному адресу работает следственно-оперативная группа.

    Следователи начали два уголовных производства по ч. 4 ст. 186 (грабеж) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в городе Бровары Киевской области группа злоумышленников совершила дерзкое ограбление водителя внедорожника. В ходе налета у банка они ранили свою жертву из травматического оружия.

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