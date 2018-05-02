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    Общество

    Нет разрешений на захоронения. В морге СМЭ Николаева скопились трупы - СМИ

    (обновлено: )58140
    По информации николаевских СМИ, коллапсовая ситуация сложилась из-за того, что суды не успевают выносить решения по захоронениям.
    Ситуация в морге Николаева
    novosti-n.org

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В морге Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы находится 41 труп.

    Провести вскрытие специалисты не имеют возможности, так как суды не выносят соответствующих решений и родственники не могут похоронить Непокойных, сообщают "Новости-N" .

    Данную информацию порталу подтвердила начальник областного бюро СМЭ Ольга Дерюгина. 

    novosti-n.org
    Ситуация в морге Николаева

    "На сегодняшний день в Николаевском областном бюро судебно-медицинской экспертизы сложилась ситуация, связанная с накоплением тел, которые подлежат судебно-медицинской экспертизе. На данный момент у нас находится 41 тело, но нет решения суда", — сообщила Дерюгина.

    Задержек со стороны специалистов СМЭ, по словам Дерюгиной, нет. И как только судебные инстанции вынесут решения, на основании которых можно будет провести все необходимые процедуры, они будут проведены сразу же, после чего тела будут выданы родственникам.

    Ситуация усугубляется тем, что холодильные камеры в морге областного бюро СМЭ рассчитаны на одновременное хранение 25 тел. Их уже почти вдвое больше.

    Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины уверяли, что нашли способ, как избежать хаоса в сфере ритуальных услуг, а в Верховной Раде уже готовят соответствующие изменения к скандальному закону.

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