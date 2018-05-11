Стрельба на автовокзале Николаева. Появился комментарий Нацгвардии

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Военнослужащие, устроившие в четверг стрельбу на центральном автовокзале Николаева, не проходят службу ни в одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба НГУ.

"В сети появилось сообщение о том, что двое военнослужащих, один из которых якобы проходит службу в подразделении Национальной гвардии в Харькове, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли стрельбу на центральном автовокзале Николаева. Официально сообщаем, что ни один из задержанных Национальной полицией граждан на автовокзале Николаева не проходит службу ни в одной из воинских частей Национальной гвардии Украины", — сказано в сообщении.

Накануне местное издание "Новости-N" сообщило, что на автовокзале в Николаеве полицейский патруль задержал двоих военных, открывших стрельбу прямо на пассажирской платформе. О пострадавших не сообщалось.