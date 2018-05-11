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    Стрельба на автовокзале Николаева. Появился комментарий Нацгвардии

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    Пресс-служба Национальной гвардии Украины опровергла информацию, которую распространило одно из николаевских изданий, что в стрельбе на автовокзале участвовали военнослужащие НГУ.
    Стрельба на вокзале в Николаеве, задержаны военнослужащие, 10 мая 2018
    novosti-n.org

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Военнослужащие, устроившие в четверг стрельбу на центральном автовокзале Николаева, не проходят службу ни в одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба НГУ.

    Семен Глузман
    скриншот видео
    Глузман: в Украине - время свободы радикалов и стрельбы на улицах

    "В сети появилось сообщение о том, что двое военнослужащих, один из которых якобы проходит службу в подразделении Национальной гвардии в Харькове, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли стрельбу на центральном автовокзале Николаева. Официально сообщаем, что ни один из задержанных Национальной полицией граждан на автовокзале Николаева не проходит службу ни в одной из воинских частей Национальной гвардии Украины", — сказано в сообщении.

    Накануне местное издание "Новости-N" сообщило, что на автовокзале в Николаеве полицейский патруль задержал двоих военных, открывших стрельбу прямо на пассажирской платформе. О пострадавших не сообщалось.

    novosti-n.org
    Стрельба на автовокзале в Николаеве, изъятое оружие

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