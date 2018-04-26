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    Фотоленты

    "Сами себе шпионы и враги". Секретные документы военных нашли на свалке

    (обновлено: )47040
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес
    Секретные документы военнослужащих на свалке в Николаеве
    facebook.com/ Матвеевский Лес

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    Несанкционированная свалка обнаружена в Николаеве, среди гор мусора нашли внутренние документы воинской части с личными данными военнослужащих и списками боевой техники.

    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
    Скриншот с видео
    Мусиенко: в современной армии содержание солдата обходится в $50 000

    "Сами себе шпионы и враги. Шпионы, потому что выкинули на всеобщее обозрение кучу секретных документов с личными данными военнослужащих, а враги… потому что так только враги могут сделать, взять и вывезти мусор из части и устроить свалку", — написал местный житель Сергей Савченко, известный как "Матвеевский лес" в Facebook.

    Смотрите также: Военные пенсионеры под Кабмином: старые требования и новая попытка штурма

    В комментариях Ирина Абрамова написала: "Во время войны! Выбросить! Документы! (Глава Генштаба — Ред.) Виктор Муженко, это должно наказываться и жестко!".

    "В армии единоначалие, отвечает за подчиненных командир", — добавил Савченко.

    В свою очередь Владимир Панченко отметил: "Там хоть где-то на документах должен быть номер части. Я думаю, можно легко виновных привлечь к ответственности".

    На что Савченко ответил: "Все есть: и командир части, и еще много чего".

    Накануне президент Петр Порошенко сообщил, что Вооруженные силы Украины вошли в десятку сильнейших армий Европы и занимают восьмое место среди стран, не входящих в состав НАТО.

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