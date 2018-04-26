"Сами себе шпионы и враги". Секретные документы военных нашли на свалке

Несанкционированная свалка обнаружена в Николаеве, среди гор мусора нашли внутренние документы воинской части с личными данными военнослужащих и списками боевой техники.

"Сами себе шпионы и враги. Шпионы, потому что выкинули на всеобщее обозрение кучу секретных документов с личными данными военнослужащих, а враги… потому что так только враги могут сделать, взять и вывезти мусор из части и устроить свалку", — написал местный житель Сергей Савченко, известный как "Матвеевский лес" в Facebook.

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В комментариях Ирина Абрамова написала: "Во время войны! Выбросить! Документы! (Глава Генштаба — Ред.) Виктор Муженко, это должно наказываться и жестко!".

"В армии единоначалие, отвечает за подчиненных командир", — добавил Савченко.

В свою очередь Владимир Панченко отметил: "Там хоть где-то на документах должен быть номер части. Я думаю, можно легко виновных привлечь к ответственности".

На что Савченко ответил: "Все есть: и командир части, и еще много чего".

Накануне президент Петр Порошенко сообщил, что Вооруженные силы Украины вошли в десятку сильнейших армий Европы и занимают восьмое место среди стран, не входящих в состав НАТО.