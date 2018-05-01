В Николаеве жестоко избили иностранца

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. На выходных в больницу Николаева доставлен гражданин Федеративной Республики Германия. Об этом пишут "Новости N".

При осмотре врач зафиксировал у пострадавшего ушибы обеих почек, а также множественные ссадины, гематомы и ушибы по всему телу.

Пострадавший сообщил, что получил травмы днем в субботу во дворе жилого дома по улице Гагарина. У гражданина-иностранца возникла внезапная ссора с 43-летним жителем Николаева. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой николаевец жестоко избил немца.

О происшествии сообщено в Корабельный райотдел полиции. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Напомним, в Киеве на дороге произошел конфликт, в результате которого избили нардепа Мустафу Найема. Политик заявил о переломе челюсти и что инцидент не связан с его политической деятельностью. Задержали четверых людей.