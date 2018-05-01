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    Происшествия

    В Николаеве жестоко избили иностранца

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    Пострадавший получил травмы во дворе жилого дома. У гражданина-иностранца возникла внезапная ссора с 43-летним жителем Николаева. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой николаевец жестоко избил немца.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. На выходных в больницу Николаева доставлен гражданин Федеративной Республики Германия. Об этом пишут "Новости N".

    При осмотре врач зафиксировал у пострадавшего ушибы обеих почек, а также множественные ссадины, гематомы и ушибы по всему телу.

    Появилось видео начала конфликта, в котором пострадал Найем
    "Украинская правда" в youtube
    Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть

    Пострадавший сообщил, что получил травмы днем в субботу во дворе жилого дома по улице Гагарина. У гражданина-иностранца  возникла внезапная ссора с 43-летним жителем Николаева. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой николаевец жестоко избил немца.

    О происшествии сообщено в Корабельный райотдел полиции. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

    Напомним, в Киеве на дороге произошел конфликт, в результате которого избили нардепа Мустафу Найема. Политик заявил о переломе челюсти и что инцидент не связан с его политической деятельностью. Задержали четверых людей.

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