В Николаеве полицейские спасли девушку, прыгнувшую с моста

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. В воскресенье в Николаеве патрульные полицейские спасли девушку, которая прыгнула с Варваровского моста, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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Вызов о "попытке самоубийства" поступил в 11:21. Заявитель рассказал, что видел, как девушка прыгнула в воду. На момент приезда патрульных, она находилась в 20-30 метрах от берега со стороны центра города и кричала о помощи.

"Полицейский 2 роты 3 батальона Андрей Мирошниченко принял решение вплавь спасать девушку. В то время его напарник Вадим Шаповалов поддерживал речевой контакт с потерпевшей, и корректировал его действия. Добравшись до обессиленной девушки, которая уже чуть не потеряла сознание от переохлаждения, Андрей подхватил ее и потащил к берегу. Охранник стройки помог патрульным вытащить пострадавшую на пирс, где вместе со спасателями, которые также прибыли на место происшествия, оказали девушке первую домедицинскую помощь и передали ее врачам скорой помощи", — говорится в сообщении.

Facebook Патрульной полиции Николаева В Николаеве патрульные вытащили из воды девушку, прыгнувшую с моста

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