Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. 11 апреля в Харькове под мостом на площади Фейербаха обнаружили мертвого мужчину в мешке. Об ужасном убийстве сообщили в пресс-службе полиции.

Как рассказывают в полиции, о подозрительном мешке сообщил прохожий. Сотрудники полиции обнаружили в мешке тело мужчины. По документам, которые находились в одежде погибшего, установлено, что это 51-летний харьковчанин.

Пресс-служба Нацполиции В Харькове под мостом нашли тело мужчины в мешке

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Тело направлено на вскрытие для установления причин смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее СМИ сообщали, что во время потасовки возле общежития в Одессе мужчина неславянской внешности ударил студента ножом в грудь. От полученных ранений пострадавший умер на месте.