Социологи: поддержки реформ нет, о политике люди отказываются говорить

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Народ не поддерживает проведение украинской властью основных реформ, хотя люди о сути и целях этих реформ слабо осведомленны и опираются, скорее, на собственные ощущения. При этом неприятие обществом многих реформ коррелирует с устрашающим падением доверия к первым лицам государства и к государственным институтам. Об этом свидетельствуют результаты общенационального (на подконтрольных Киеву территориях — ред.) мартовского опроса и исследований в регионах страны, проведенных социологической службой общественной организации "Лига избирателей".

Всего опрошены 2000 респондентов, статистическая ошибка не превышает 2,19%.

"Поддержки реформ нет"

Целью исследований было выявление отношения граждан к актуальным реформам, проводимым в государстве, а также определить, насколько хорошо люди понимают цели и смысл реформирования, сообщила на пресс-конференции в Киеве руководитель социологического направления ОО "Лига избирателей" Анна Падалка.

По ее словам, респондентам предлагали ответить на вопрос, какая из перечисленных реформ (медицинская, образовательная, пенсионная, земельная), которые проводит правительство, наиболее позитивно повлияет на состояние украинского общества.

"И главным результатом стало то, что половина опрошенных нам сказали: ни одна из перечисленных реформ не будет нести с собой какие-то улучшения", — сказала Падалка, добавив, что еще почти 20% респондентов не определились с ответом.

При этом другие респонденты могут что-то более-менее уверенно сказать что-то только об образовательной реформе — 15,8% граждан считают, что, возможно, эта реформа будет на пользу.

"Общий показатель… говорит о том, что поддержки этих реформ сейчас в обществе нет. Не видят наши респонденты того, что эти реформы несут улучшения и позитив", — констатировала социолог.

Региональные отличия. Запад лоялен, Восток категоричен

Анна Падалка отметила, что в восприятии реформ есть региональные различия: так, образовательная реформа самую большую поддержку имеет на западе Украины (19,1%), а на юго-востоке ее совсем плохо воспринимают.

Так, в ходе проведенных осенью 2017 года региональных исследований в Запорожье выяснилось, что 62,1% респондентов полностью не поддерживают ликвидацию преподавания в школах на языках национальных меньшинств (а это важная составляющая образовательной реформы).

"Можем сказать, что это очень негативное отношение к монолингвистической политике", — подчеркнула социолог. Двенадцатилетку полностью не поддерживают 60,5% опрошенных в Запорожской области, пугает людей и слияние школьных предметов (44,1% категорически этого новшества не поддерживают).

В целом люди на востоке страны очень категоричны в отношении всех перечисленных реформ (57,6% не видят в них позитива). А, например, в Луганской области этот показатель составляет 70%. В западных областях страны граждане более лояльны к проводимым реформам (50%).

Медреформу "не до конца поняли"

Не лучше отношение к медицинской реформе. Так, по результатам исследования, категорически против создания госпитальных округов и перепрофилирования больниц в их регионах 31,3%, скорее не поддерживают 28,2% опрошенных.

"Но 20% тех, кто скорее поддерживает, возможно, еще не до конца поняли ту реформу, которую предлагают, что это, собственно, какие последствия за собой должно нести", — отметила социолог. Она добавила, что лишь 7,9% респондентов полностью поддерживают тезисы медреформы — "учитывая статистическую ошибку… это очень маленький результат".

На западе Украины лояльных к медреформе респондентов больше (14,9% полностью поддерживают создание госпитальных округов и перепрофилирование больниц), а наиболее категорично не поддерживают реформу на юго-востоке (на юге — 36% "категорически против").

Что до возрастных различий, то менее всего воспринимают медреформу те, кому чаще приходится обращаться к медикам — люди пенсионного возраста (41,5% респондентов в возрасте 65 лет и старше высказались "категорически против").

Рынок земли, судьи и коммуникация с обществом

В ходе опроса выяснилось, что большинство (57,2%) респондентов поддерживают мораторий на продажу земли, считая его введение в той или иной мере целесообразным.

Самая большая поддержка моратория наблюдается на востоке Украины (39,7% считают его введение полностью целесообразным), а вот на севере страны ситуация другая — тут 13,4% считают мораторий, напротив, "полностью нецелесообразным".

Напомним, земельная реформа — в списке требований МВФ. Однако сопротивление в обществе сильно. Президент Украины Петр Порошенко в декабре 2017 года подписал закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 2019 года.

Председатель правления ОО "Лига избирателей" Юлия Ковалевская отметила, что власти следовало бы наладить более эффективные коммуникации с обществом, чтобы объяснять суть преобразований и их возможные последствия. Хотя, вполне возможно, в таком случае уровень поддержки реформаторов лишь снизится.

По ее словам, в список реформ при опросе не была включена судебная реформа, но о ней можно делать выводы по сообщениям с мест: "судьи массово увольняются, не из кого формировать тройки"…

Доверия к власти нет… и не будет

Результаты опроса и региональных исследований говорят о том, что проводимые правительством реформы встречают негативное отношение в народе, поддержка — мизерная, подчеркнула Падалка. Так, чего либо позитивного от образовательной реформы ждут всего лишь 12,8% опрошенных, от медреформы — 8,8%, от пенсионной — 5,8%, от земельной реформы — 3,9%. При этом 17,4% не определились с ответом.

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"И на фоне экономических проблем, экономического кризиса… ответы (респондентов) выходят в плоскость категоричных, эмоциональных, негативных", — отметила социолог. Она отметила и такой нюанс: сейчас "практически каждый второй" отказывается отвечать на вопросы, если знает, что речь пойдет "о политике". Люди предпочитают скрывать свои политические взгляды.

Негативное отношение к реформам коррелирует с падением доверия к власти — как к первым лицам государства, так и к государственным институтам: "антирейтинги зашкаливают", и эта тенденция только укрепляется.