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    Реформы, которые в Украине продвигает Запад, и реакция общества

    (обновлено: )24511
    Эксперт-международник Андрей Бузаров отмечает, что если Словения достигла значительных успехов в борьбе с коррупцией и общество там негативно относится к любым проявлениям коррумпированности, то Украина - только в начале пути.
    Герб и флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Кандидат, лидер Демократической партии социалистов Черногории Мило Джуканович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    На Балканах одни выборы следуют за другими. Так, накануне в Черногории проголосовали за президента. Им стал лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович. Об этом он в понедельник объявил лично, хотя официальных данных пока нет. Это третьи с момента восстановления независимости в 2006 году выборы главы государства в стране. 56-летний Мило Джуканович с небольшими перерывами правил страной 25 лет. Он шесть раз занимал пост премьер-министра и один раз его избирали президентом. Между тем, президент Словении Борут Пахор распустил парламент и объявил, что внеочередные выборы состоятся 3 июня. Причиной стала отставка премьер-министра.

    Чем отличаются избирательные процессы в ЕС и в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт-международник Андрей Бузаров.

    Facebook Андрея Бузарова
    Эксперт-международник Андрей Бузаров

    Как результаты выборов могут сказаться на нашей стране?

    — Я думаю, глобальных последствий никаких не будет, в том числе для ЕС. Но все-таки мне кажется, для Украины главный урок — это как все проходит демократически, особенно если мы говорим о Словении. Страна — небольшая, население — несколько миллионов человек, но вот то, как проходит все аккуратно, последовательно, как проводятся там периодически референдумы по вопросам экономической проблемы, как этот референдум влияет на общественно-политическую ситуацию, вот для нас, для Украины, для экспертов, для журналистов это кажется показательным. И это действительно ЕС в своем всем лучшем олицетворении. То есть, мы можем брать этот опыт, перенимать и пытаться хотя бы у нас таким образом какие-то важные инициативы проводить, в том числе посредством референдума, о котором мы вообще забыли. Почему о референдуме вспомнил, потому что вот эта отставка, о которой Вы говорите, как раз стала следствием того, что в свое время был проведен референдум о строительстве дороги соответствующей в Словении, который Верховный суд почему-то отменил, а в знак протеста премьер Словении подал в отставку, это вызвало кризис, который привел к соответствующему роспуску парламента.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
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    Почему все демократические процедуры проходят там так гладко? Есть наблюдатели или устоявшиеся избирательные традиции, которые позволяют проводить выборы на высоком уровне?

    — По моему глубокому убеждению словенцы научились подобным инициативам как раз у ЕС. В значительной степени словенцы взяли много позитива как раз из опыта ЕС: как проводить референдумы, как нужно соответствующие инициативы имплементировать и так далее. Поэтому я думаю, что для Украины этот пример — позитив, именно проведение референдумов, решение важных вопросов общегосударственного значения путем действительно прямой демократии.

    Как Вы оцениваете процессы в Черногории?

    — По Черногории ситуация сложнее, поскольку Черногория всегда была страной, в которой очень сильно влияние России. В Словении влияние России довольно ограничено, несмотря на то, что личный контакт у президента Словении с Владимиром Путиным - довольно хороший. Более того, в свое время эту страну рассматривали как место первой встречи Дональда Трампа и Путина. По Черногории — сложнее, поскольку там Россия пытается постоянно влиять.

    Относительно Словении, нет ли там борьбы между пророссийской и прозападной идеологией?

    — Там сложнее, потому что страна является довольно активным участником ЕС и она никогда не была в эпицентре. За исключением Балканских войн, за исключением двух недель войны, которая шла на территории Словении еще во времена Балканского кризиса, политически Словения была более-менее стабильная. А в Черногории такой стабильности никогда не было. Все-таки, она находится по разным причинам — и по военным соображениям, и по другим — в сфере орбиты разных стран.

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    Что касается результатов экзит-полов в Черногории относительно Мило Джукановича? Если он будет официально объявлен президентом, каков дальнейший вектор развития страны? Можно ли говорить о дальнейшей евроинтеграции?

    — Да, я думаю, что она сохранится. И большинство населения сейчас как раз является сторонником евроатлантической интеграции и поддерживания связи с ЕС. Но при этом есть и элементы прагматичной позиции, то есть никто там не хочет резко ссориться с Россией, все хотят поддерживать отношения соответствующие с РФ, и так далее. То есть, такой баланс соблюдается. Но в целом европейский вектор, он будет сохраняться. По крайней мере, я в этом убежден.

    Чем сейчас живут Черногория и Словения? Какие основные проблемы озвучиваются в предвыборных программах?

    — Основной спектр это как раз развитие экономических аспектов, потому что внешняя политика для этих стран не является принципиальным вопросом. Традиционно политики, которые идут на выборы в Черногории, да и в Сербии в том числе, внешний фактор не всегда используют как важный фактор своей программы. В основном упор делается на экономику и на социальную сферу. В Словении, например, очень модная тема — борьба с коррупцией. В свое время там были созданы соответствующие органы наподобие тех, которые в Украине существуют, но несколько в другой форме, которые также отвечали за соответствующую борьбу с коррупцией. И там успешно прошла соответствующая реформа, там были очень хорошие достижения в части борьбы с коррупцией и общество негативно относится к любым проявлениям коррумпированности в государственной сфере. То, что сейчас в Украине пока еще не произошло, у нас только начался процесс соответствующий демократизации. В Черногории — сложнее, там элементы коррупции больше распространены, чем в Словении, поэтому я думаю, что Черногории еще предстоит пройти соответствующий путь.

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    В Словении этот успешный путь борьбы с коррупцией, он был инспирирован внутри страны или помогали внешние партнеры?

    — Была потребность большинства гражданского общества, и те органы, которые были созданы в Словении более 5-6 лет назад, они в значительной степени были созданы и поддерживались обществом. Конечно, Брюссель, ЕС создавал и поощрял соответствующие меры, но не было такого жесткого давления, как в Украине, со стороны Запада. То есть, если бы не было давления в Украине соответствующего, я не думаю, что у нас проходили бы реформы. В Словении все-таки это в значительной степени проходило добровольно.

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    К слову, кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что в Украине коррупция является государственной политикой. По его словам, при реальной детенизации экономики показатели бюджета и валового внутреннего продукта выросли бы гораздо существенней.

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