Ермолаев: данные опроса уже на грани социологического "SOS"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Нижайшие показатели уровня доверия украинцев к государственным институтам, зафиксированные социологами, вызывают тревогу: угроза государственно-политического кризиса в Украине в нынешних условиях может привести уже не просто к новым конфликтам, но к потере самого государства, считает политолог и философ Андрей Ермолаев.

По его словам, недоверие — это не просто настроение, это, если хотите, перезагрузка мотивации, другими словами — ремотивация. Когда это происходит в малых группах, это, как правило, источник конфликтов. А когда это происходит в обществе в целом, причем достаточно резко, это может привести к новым потрясениям. "В обществе начинается стихийный поиск новых авторитетов, тех, кому можно поверить, кому можно доверить свою жизнь, свои надежды, свое возможное будущее", — сказал Ермолаев, комментируя результаты мартовского исследования центра "София".

По результатам опроса выяснилось, что подавляющее большинство украинцев крайне критично воспринимают развитие ситуации в стране. Подавляющее большинство опрошенных (70,8%) считают, что власть ведет страну в неправильном направлении. Три четверти (78,8%) респондентов в той или иной мере не одобряют работу президента Петра Порошенко. Не лучше показатели у правительства (81,1% не одобряют его работу) и парламента (не одобряют 87,5%).

Ермолаев подчеркнул, что "получены очень тревожные данные — данные на грани социологического SOS".

А именно — зафиксировано "обвальное негативное отношение людей к государственным институтам власти" — и к президенту, и к Раде, и к Кабмину.

По словам политолога, то, что подавляющее большинство украинских граждан перестали доверять поведению государственных органов власти, означает, что "люди их не признают, не обеспечивают социальной легитимностью и, возможно даже, готовы не исполнять их решения".

Он подчеркнул, что это реальная угроза государственно-политического кризиса, а в нынешних условиях такой кризис "может привести уже не просто к новым конфликтам, но к потере самого государства".

"Вот этим отличается ситуация 2018 года от всех известных нам кризисов", — отметил Ермолаев. Он не исключил, что для людей, которые перестали доверять политике и решениям государственной власти, теперь "вообще не будет необходимости и желания менять что-то в центре". Потому что уже поняли: "сколько не меняй… а выхода нет".

Возможно, и по этой причине украинцы просто разбегаются из страны. Это можно назвать трудовой миграцией, но, возможно, "это расползание самого общества", предположил политолог, напомнив: около 40% украинских семей хотели бы, чтобы их дети жили за границей.

Ермолаев подчеркнул, что "феномен Савченко" означает одно: в обществе идет поиск не системных политических лидеров, "а Савченко тем и характерна, что она не системный политик, она использует риторику от народа".

Что касается системных политиков, в том числе президента,то им стоит побеспокоиться. По мнению политолога, негатив накапливается, и на этом фоне "есть риск какого-то обвального развития событий".

Читайте также: Украина: тотальное разочарование. Эксперты подвели итоги недели

Ермолаев очертил несколько сценариев развития событий. В частности, по его словам, властью сейчас навязывается вариант с использованием инструментов "мягкой диктатуры", однако такой сценарий вряд ли позволит власти обеспечить себе календарный год до президентских выборов.