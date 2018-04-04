Почему граждане бегут из страны? Мнение социолога

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Большинство украинцев хотят жить на родине. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". 61% респондентов ответили, что не хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства. В то же время 27% опрошенных отметили, что вынашивают планы по эмиграции, еще 4% — не определились с ответом.

Чаще всего о желании переезда за границу говорили молодые респонденты до 35 лет. Также желающих выехать чуть больше среди лиц с более высокими уровнями образования и доходов. Относительно большее количество тех, кто высказался о желании покинуть Украину, зафиксировано среди жителей Житомирской, Сумской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой областей и Киева.

Результаты этого социологического опроса, а также в целом эмигрантские настроения в нашей стране, проанализировал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив в эфире радиостанции Голос Столицы.

Голос Столицы Любомир Мысив

(текст публикуется на языке оригинала)

Як змінилися настрої українців стосовно еміграції, наприклад, за останній рік чи два?

— Ми побачили, що, в принципі, настрої стосовно еміграції практично не змінилися за останній рік, якщо порівнювати з нашими опитуваннями, які були проведені і минулого року, і позаминулого року. В принципі, цифра залишається десь у тих самих межах. Це приблизно третина населення. В основному тенденції ті ж самі. Знову ж таки ця третина складається в основному з людей до 35 років, тобто серед них дійсно більшість тих, хто хотів би покинути, змінити місце проживання. Але знову ж таки хочу уточнити, що це намір, а не конкретна дія, тобто це не означає, що ці люди обов'язково виїдуть з країни, і ми втратимо це населення.

Тобто це виключно настрої, навіть не плани, а думки?

— Ми питаємо "чи бажаєте ви проживати в іншій країні?", відповідно, люди так висловилися, це такий намір. Насправді людей котрі роблять якісь конкретні дії у цьому напрямку, набагато менше, тому в даному випадку це свідчить виключно про настрої.

Чи робилися в рамках опитування якісь уточнення, наприклад, як довго жити за кордоном, чи жити і працювати, чи жити і не працювати?

— Ні, в рамках саме цього опитування ставилося виключно одне питання — "чи бажаєте ви проживати за кордоном?". Але з попередніх опитувань можемо зробити певні висновки, зокрема, про те, що більшість людей, наприклад, які хочуть отримати роботу за кордоном, в принципі, планують повернутися назад в Україну і проживати саме тут. Це опитування, яке ми проводили минулого року у вересні місяці. Воно було оприлюднене, і це свідчить про те, що все-таки більше це бажання проживання за кордоном чи отримання праці за кордоном все-таки пов'язано з соціально-економічними умовами, які зараз склалися в Україні. Відповідно, громадяни бажають краще жити, вони бажають кращих умов життя, покращити відповідно свої фінансовий стан, тому вони і висловлюють бажання працювати в інших країнах або ж проживати в інших країнах. В принципі ці цифри дещо корелюються.

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Чим пояснити, що більшість людей, які позитивно відповідали на питання — це мешканці західних областей?

— Пояснюється це тим, що багато в родинах є заробітчан, тим більше, багато з мешканців Заходу їздять за кордон, вони можуть порівнювати, відповідно, умови життя. Якщо ми побачимо, серед тих, хто бажає змінити місце проживання, на першому місці стоїть Закарпатська область. Це очевидно через те, що це практично прикордонна область по всій своїй території, дуже близькі контакти і з Угорщиною, і з іншими країнами. Відповідно, це порівняння складає певне враження, через те і люди хочуть змінити місце проживання. У Півночі значна частина населення — це в даному випадку місто Київ, яке також є найбільш мобільним, і відповідно настрої і запити у киян дещо вищі, ніж у мешканців інших міст. Ми, зокрема, будемо через два тижні представляти результати нашого опитування, де знову ж таки підтвердиться тенденція минулих років. І через те кияни, які складають досить велике число, і висловлюють такі бажання змінити місце проживання. Це, знову ж таки повторююся, не означає, що вони виїдуть, це означає, що вони просто хочуть краще жити.

Можливо, навіть просто переросли. Вони хочуть ще більшого?

— Це столиця, в даному випадку люди мають більше можливостей подорожувати. Мають більше можливостей, ніж мешканці інших міст, і завдяки цьому порівнянню, завдяки тому, що вони бачать інші країни, вони висловлюють таке бажання.

На майбутнє чекати змін у цій динаміці?

— Я не можу зараз прогнозувати, поки стрімкої динаміки росту ми не помічаємо в даний момент. Я сподіваюся, що ми повторимо це питання десь восени, і тоді побачимо зміни. Усе буде залежати від ситуації, яка склалася в країні, від політичної, від економічної ситуації. Знову ж таки чим більше буде поглиблюватися криза, тим більша кількість населення буде висловлювати бажання працювати чи змінити місце проживання, країну. Це очевидно, оскільки насамперед молодь, яка є найбільш мобільна, енергійна, в неї багато бажань, багато різних запитів, вона буде в першу чергу дивитися на те, щоб все-таки емігрувати з країни. Знову ж таки повторюю, це бажання, це всього лише намір.

Ранее политолог Олег Саакян заявлял, что политикам электорально выгодна эмиграция молодежи.

Кроме того, специалист исследовательского центра международного кадрового портала HeadHunter Украина Екатерина Криворученко отметила, что 50% трудовых мигрантов возвращаются в Украину зимовать.