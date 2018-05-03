В Николаеве бездомные собаки проникли в зоопарк и загрызли редких животных

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Николаеве бездомные собаки проникли на территорию зоопарка и загрызли четырех альпак, сообщается на сайте Николаевского зоопарка. Камеры зафиксировали, что в ночь с 30-го апреля на 1-е мая, в 03:00, через отверстие, проделанное в ограждении зоопарка, на его территорию проникла стая бродячих собак.

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Они зашли в вольер, где находилось четверо альпак и загрызли их. Утром сотрудники зоопарка вызвали оперативно-следственную группу и написали соответствующее заявление.

Пост видеонаблюдения находится в помещении охраны, однако те не заметили нападения.

В комментарии "Преступности.НЕТ" директор зоопарка Владимир Топчий сообщил, что собаки загрызли самца, двух самок и маленького альпака. Он отметил, что Николаевский зоопарк их не покупал, а получил по программе обмена. Теперь охранная фирма должна будет либо купить таких же животных, либо финансово возместить им ущерб.

Ранее сообщалось, что в киевском зоопарке произошел пожар в здании с животными.