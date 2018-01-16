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    Общество

    Украина присоединилась к глобальной системе контроля за оборотом наркотиков

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    Как отмечается, присоединение Украины к Программе будет способствовать созданию в морских портах отдельных отделов с экспертами от различных правоохранительных структур.
    Украина присоединилась к глобальной системе контроля за незаконным оборотом наркотиков, оружия и фальсификата
    rbc.ua/

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украина присоединилась к глобальной системе контроля за незаконным оборотом наркотиков, оружия и фальсификата, пишет РБК-Украина.

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    Меморандум с Управлением по наркотикам и преступности ООН подписали Фискальная и Государственная пограничная служба.

    Подписание меморандума означает автоматическое присоединение к Программе по контролю за контейнерными перевозками (Container Control Programme), которую реализуют ООН и Всемирная таможенная организация.

    Как отмечается, присоединение Украины к Программе будет способствовать созданию в морских портах отдельных отделов с экспертами от различных правоохранительных структур.

    Подразделения будут оснащены необходимым офисным оборудованием и подключены к системе СontainerCOMM для обмена информацией о перемещении контейнеров с высокой степенью риска.

    Ранее Служба безопасности раскрыла группировку, которая ввозила из Европы кокаин высокой очистки и сбывала его оптовыми партиями в Украине.

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