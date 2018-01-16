Украина присоединилась к глобальной системе контроля за оборотом наркотиков

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украина присоединилась к глобальной системе контроля за незаконным оборотом наркотиков, оружия и фальсификата, пишет РБК-Украина.

Меморандум с Управлением по наркотикам и преступности ООН подписали Фискальная и Государственная пограничная служба.

Подписание меморандума означает автоматическое присоединение к Программе по контролю за контейнерными перевозками (Container Control Programme), которую реализуют ООН и Всемирная таможенная организация.

Как отмечается, присоединение Украины к Программе будет способствовать созданию в морских портах отдельных отделов с экспертами от различных правоохранительных структур.

Подразделения будут оснащены необходимым офисным оборудованием и подключены к системе СontainerCOMM для обмена информацией о перемещении контейнеров с высокой степенью риска.

Ранее Служба безопасности раскрыла группировку, которая ввозила из Европы кокаин высокой очистки и сбывала его оптовыми партиями в Украине.