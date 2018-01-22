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    "Сапог украинского оккупанта топчет нашу землю": Порошенко оконфузился

    (обновлено: )1910321
    Президент Петр Порошенко снова оговорился. Во время выступления ко Дню Соборности Украины глава государства заявил про "украинского оккупанта", который "топчет украинскую землю".
    Максим Фрунзе/Youtube

    "И радостный праздник Дня Соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта (сразу поправился – Ред.) топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастопля, Донеччины и Луганщины", — заявил Петр Порошенко.

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    Президент также посоветовал читать труды Симона Петлюры и Нестора Махно, чтобы сделать правильные выводы из уроков истории. Выступая в Киеве по случаю Дня Соборности Украины, он рассказал, что ему на день рождения подарили брошюру Симона Петлюры под названием "Московская вошь".

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