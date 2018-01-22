"Сапог украинского оккупанта топчет нашу землю": Порошенко оконфузился

"И радостный праздник Дня Соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта (сразу поправился – Ред.) топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастопля, Донеччины и Луганщины", — заявил Петр Порошенко.

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Президент также посоветовал читать труды Симона Петлюры и Нестора Махно, чтобы сделать правильные выводы из уроков истории. Выступая в Киеве по случаю Дня Соборности Украины, он рассказал, что ему на день рождения подарили брошюру Симона Петлюры под названием "Московская вошь".