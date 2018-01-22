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    Песков о контактах Путина и Порошенко: мои слова неверно трактовали

    (обновлено: )31220
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не говорил о непубличных встречах Путина и Порошенко, это абсолютно неверная трактовка его слов.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о непубличных контактах лидеров России и Украины неверной трактовкой его слов о рабочем графике главы государства.

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    "Я не говорил о непубличных встречах Путина и Порошенко. Это абсолютно неверная трактовка моих слов. Речь шла о рабочем графике президента, весьма напряженном в целом, который изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость. О контактах Путина и Порошенко я не говорил. Вы можете с легкостью в этом убедиться. Это неверная трактовка", — сказал Песков.

    В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о встречах российского и украинского лидеров, Песков отметил, что у Путина огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера.

    Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией в Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

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