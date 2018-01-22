Порошенко резко отреагировал на заявления Москвы на закон по Донбассу

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко полагает, что реакция Москвы на закон о реинтеграции Донбасса говорит о том, что "Рада приняла правильный закон".

Парламент в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".

"Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон", — сказал Порошенко в понедельник, выступая в Киеве по случая Дня соборности.

Порошенко также назвал закон о реинтеграции Донбасса "технологией возвращения под суверенитет Украины" этих территорий.

"Для нас уже принятый закон ценен прежде всего тем, что он является, по сути, технологией возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины", — сказал Порошенко, выступая в Киеве по случаю Дня соборности Украины.