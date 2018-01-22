Порошенко пообещал подписать скандальный закон, в котором "Россия - агрессор"

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", как только документ поступит ему из Верховной Рады.

Инфографика. Закон о реинтеграции Донбасса: ключевые пункты

"Хочу четко заявить: я подпишу его, как только он поступит из украинского парламента – Верховной Рады", — сказал Порошенко в понедельник во время выступления в Киеве по случаю Дня соборности Украины, которое транслировали украинские телеканалы.

Президента также отметил, что закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским соглашениям, Киев соблюдает и будет соблюдать все свои международные обязательства.

Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.