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    Порошенко пообещал подписать скандальный закон, в котором "Россия - агрессор"

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (371)

    (обновлено: )321110
    Глава государства Петр Порошенко также отметил, что закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским соглашениям, Киев соблюдает и будет соблюдать все свои международные обязательства.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", как только документ поступит ему из Верховной Рады.

    Инфографика. Закон о реинтеграции Донбасса: ключевые пункты

    "Хочу четко заявить: я подпишу его, как только он поступит из украинского парламента – Верховной Рады", — сказал Порошенко в понедельник во время выступления в Киеве по случаю Дня соборности Украины, которое транслировали украинские телеканалы.

    Президента также отметил, что закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским соглашениям, Киев соблюдает и будет соблюдать все свои международные обязательства.

    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

     

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