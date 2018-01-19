В Таиланде по обвинению в торговле наркотиками задержали россиянина и украинку

КИЕВ, 19 янв – РИА Новости Украина. На острове Пхукет в Таиланде полиция задержала россиянина Виктора Двинского 27 лет и гражданку Украины Владиславу Березину 22 лет по обвинению в торговле наркотиками в ночных клубах.

Об этом сообщает в пятницу интернет-версия газеты Nation со ссылкой на местную полицию.

Полиция Пхукета огласила информацию о задержании пары вечером в четверг на пресс-конференции.

По словам полицейских, они получили информацию о россиянине, торгующем наркотиками в одном из ночных клубов, и задержали его после длительного наблюдения. У задержанного были найдены наркотики в небольшом количестве, говорится в сообщении газеты. Кроме того, полицейские обнаружили в телефоне россиянина фотографию его украинской подруги, на которой вместе с ней были изображены наркотики, сообщает издание.

При задержании украинской гражданки и обыске в квартире, в которой она проживала вместе с россиянином, были обнаружены кокаин и марихуана. Всего у пары было изъято 14,44 грамма кокаина, 16,66 грамма марихуаны и одна таблетка "экстази", говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Украина присоединилась к глобальной системе контроля за незаконным оборотом наркотиков, оружия и фальсификата.