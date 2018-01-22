наверх
22.01.201816:23
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России за торговлю наркотиками осуждены десять украинцев

    (обновлено: )20650
    По данным прокуратуры, в ходе предварительного следствия были установлены и задержаны 29 участников преступного сообщества — "закладчиков", которые сбывали синтетические наркотики на территории трех городов.
    Наручники
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Суд в Белгороде приговорил к срокам от 7,5 до 12 лет колонии 10 граждан Украины, которые входили в международное преступное сообщество, специализирующееся на торговле "солью", сообщила в понедельник прокуратура Белгородской области.

    Уборка зерновых. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Почему и как "аграрная сверхдержава" исчерпала квоты ЕС за неделю

    Согласно материалам уголовного дела, с 2014 года по май 2015 года неустановленные лица организовали сеть торговли наркотиками бесконтактным способом. В Белгородской области для этого было создано структурное подразделение. Во главе стояли "кураторы", которые руководили "операторами", "координаторами", "вербовщиками", "закладчиками", "курьерами", "бухгалтерами". По данным надзорного ведомства, в ходе предварительного следствия были установлены и задержаны 29 участников преступного сообщества — "закладчиков", которые сбывали синтетические наркотики на территории Белгорода, Старого Оскола, Иваново.

    "Помощником прокурора Белгорода поддержано государственное обвинение в отношении 10 участников организованной группы, осуществлявших закладки "соли" на территории Белгородской области… Приговором суда в зависимости от роли и степени участия каждого из членов организованной группы они признаны виновными в инкриминируемых деяниях и им назначено наказание от 7 лет 6 месяцев до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

    Как пояснила РИА Новости старший помощник прокурора Белгородской области Ольга Моисейкина, все 10 осужденных — граждане Украины.

    На данный момент из 29 установленных участников преступного сообщества 28 человек осуждены, один находится в федеральном розыске.

    Напомним, ранее начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич призвал украинцев не ездить в Россию, которая, по его словам, стала "территорией опасности".

    Читайте также: Россия — страна-агрессор, это раз… Вся предвыборная программа Порошенко

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Снег в Черкассах
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Появились кадры уничтожения турецкого танка в сирийском Африне. Видео
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире