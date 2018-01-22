В России за торговлю наркотиками осуждены десять украинцев

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Суд в Белгороде приговорил к срокам от 7,5 до 12 лет колонии 10 граждан Украины, которые входили в международное преступное сообщество, специализирующееся на торговле "солью", сообщила в понедельник прокуратура Белгородской области.

Согласно материалам уголовного дела, с 2014 года по май 2015 года неустановленные лица организовали сеть торговли наркотиками бесконтактным способом. В Белгородской области для этого было создано структурное подразделение. Во главе стояли "кураторы", которые руководили "операторами", "координаторами", "вербовщиками", "закладчиками", "курьерами", "бухгалтерами". По данным надзорного ведомства, в ходе предварительного следствия были установлены и задержаны 29 участников преступного сообщества — "закладчиков", которые сбывали синтетические наркотики на территории Белгорода, Старого Оскола, Иваново.

"Помощником прокурора Белгорода поддержано государственное обвинение в отношении 10 участников организованной группы, осуществлявших закладки "соли" на территории Белгородской области… Приговором суда в зависимости от роли и степени участия каждого из членов организованной группы они признаны виновными в инкриминируемых деяниях и им назначено наказание от 7 лет 6 месяцев до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости старший помощник прокурора Белгородской области Ольга Моисейкина, все 10 осужденных — граждане Украины.

На данный момент из 29 установленных участников преступного сообщества 28 человек осуждены, один находится в федеральном розыске.

Напомним, ранее начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич призвал украинцев не ездить в Россию, которая, по его словам, стала "территорией опасности".

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