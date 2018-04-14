В Киевской области мужчина продавал наркотики за биткоины

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Киевской области правоохранители задержали наркодилера с товаром на 250 000 гривен.

"37-летний житель города Белая Церковь методом «закладок» продавал наркозависимым жителям области сильнодействующие психотропные вещества — амфетамин и экстази, а также наркотическое средство — каннабис. Клиенты рассчитывались с ним за товар перечисляя деньги на банковские карты и криптовалюту — биткоины. Наркосбытчика разоблачили и задержали сотрудники Белоцерковский отдел полиции", — сообщает подробности полиция Киевской области.

В автомобиле наркодилера обнаружили и изъяли свертки с наркотиками. Во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины также изъяли крупную партию запрещенных веществ.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Полицейские устанавливают канал поступления наркотических и психотропных средств к задержанному.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что правоохранители в одной из квартир на жилмассиве Тополь-1 Днепра изъяли более 1 кг метадона, 1 л концентрата из маковой соломки и около 200 г прекурсора.