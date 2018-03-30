Афганский опиум: девушки создали игру про борьбу с наркотиками

РИА Новости Украина

В афганской провинции Герат учащиеся центра компьютерного программирования для женщин "Code to Inspire" создали игру под названием "Fight against drugs". Суть игры – уничтожение посевных площадей опийного мака в Гильменде (Helmand) (провинция, где уровень производства наркотиков достигает рекордных отметок – ред). Игра также несет и созидательное начало — поля, очищенные от опиата, засеиваются шафраном, сообщает Sputnik Афганистан.

Руководитель центра Хасиб Раса (Hasib Rasa) рассказал о целях создания подобной игры:

"В 2015 году в Герате Ферешта Форуг (Fereshta Forough) основала центр "Code to inspire". Его задачей было обучение женщин компьютерной грамотности и программированию. Сейчас в центре занято около 100 девушек, которые разрабатывают компьютерные игры, мобильные приложения, проектируют сайты. Ученики проходят обучение с нулевого до продвинутого уровня".

Раса говорит, что девушки настолько увлеклись компьютерными технологиями, что сделали это занятие своей профессией.

"Мы ожидали, что первые два года они будут постигать азы работы с компьютером. Но их возможности оказались больше, чем мы ожидали. Девушки стали заниматься этим профессионально. Сейчас наши ученицы работают над многими проектами, в том числе, иностранными. На сегодняшний день они создали 22 компьютерные игры и 15 стикеров", – рассказывает руководитель центра.

Стикеры используются в приложениях WhatsApp и Telegram и передают культуру и обычаи Афганистана.

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Раса подчеркнул, что все ученики пытаются передать с помощью игр своё внутреннее состояние:

"Ученицы разных возрастов пытаются отразить в играх боль, которую они ощущают от событий в стране. Чаще всего те игры, которые сейчас создаются в мире, не имеют отношения к какому-то определенному событию. Они разрабатываются для забавы. У нас дела обстоят по-другому. Мы выбираем наболевшую для нашего общества проблему, затем предлагаем ее решить – с помощью игры".

Тема выращивания, производства, контрабанды и употребления наркотиков – одна из самых острых для Афганистана проблем, особенно в среде подрастающего поколения. Ученицы центра "Code to inspire", создавая подобную игру, хотели посеять в умах молодежи ненависть и отвращение к наркотикам:

"Ученицы нашего центра хотели донести до всего мира то, что они выступают против выращивания, производства и контрабанды наркотиков. Наркотики – это зло. Среди молодежи тысячи наркозависимых", – рассказал Раса.

Игра "Fight against drugs" основана на реальных событиях. Ее суть заключается в том, что житель провинции Гильменд проходит разные уровни игры, уничтожая поля опийного мака, и засеивает их семенами шафрана.

Также в качестве героев игры фигурируют сотрудники службы безопасности Афганистана, которые борются с контрабандистами. Первая часть игры вышел три месяца назад, и в скором времени она станет общедоступна. По словам руководителя центра, игра стала известна за пределами страны:

"Несмотря на то, что игру можно бесплатно скачать, многие страны, такие как США, Индия, Пакистан, Малайзия, Иран и другие, готовы приобрести ее".

Для развития своей деятельности центру необходимо содействие правительства и народа:

"К счастью, у наших учениц нет серьезных проблем. Единственная проблема нашего общества – это несогласованность и отсутствие поддержки. Наша просьба к правительству и народу заключается в том, чтобы они оказали помощь и поддержку девушкам в их деятельности. Иностранцы и афганцы, живущие за границей, и те оказали бОльшую поддержку".

Министерство по борьбе с наркотиками, а также местные власти положительно оценили инициативу девушек по распространению игры среди молодежи. По их мнению, этот шаг может благотворно сказаться на борьбе с наркотиками, поскольку молодежь постоянно пользуется смартфонами и играет в игры.