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04.04.201818:39
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    Фотоленты

    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на 3 млн гривен

    (обновлено: )7001
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    dp.npu.gov.ua
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    dp.npu.gov.ua
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    dp.npu.gov.ua
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    dp.npu.gov.ua
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    dp.npu.gov.ua
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    dp.npu.gov.ua
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    dp.npu.gov.ua
    В Днепре задержали мужчину с наркотиками на три миллиона гривен
    dp.npu.gov.ua

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    Правоохранители во вторник в одной из квартир на жилмассиве Тополь-1 Днепра изъяли более 1 кг метадона, 1 л концентрата из маковой соломки и около 200 г прекурсора, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Компьютер. Архивное фото
    Pixabay / CC0 Public Domain
    Афганский опиум: девушки создали игру про борьбу с наркотиками

    Также изъяты пластиковые контейнеры и веса, которые использовались для фасовки наркотических веществ, банковские карточки и мобильные телефоны. Кроме этого, 32-летний мужчина хранил кастет. По ценам "черного рынка", стоимость изъятых из незаконного оборота веществ составляет более 3 млн гривен. Все изъятое направлено на экспертизу.

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    С помощью мессенджера злоумышленник договаривался с потенциальным покупателем о месте, где оставят "товар". Деньги получал на свой электронный кошелек.

    Возбуждены уголовные производства, ему грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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