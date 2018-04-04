В Днепре задержали мужчину с наркотиками на 3 млн гривен

Правоохранители во вторник в одной из квартир на жилмассиве Тополь-1 Днепра изъяли более 1 кг метадона, 1 л концентрата из маковой соломки и около 200 г прекурсора, сообщает пресс-служба областной полиции.

Также изъяты пластиковые контейнеры и веса, которые использовались для фасовки наркотических веществ, банковские карточки и мобильные телефоны. Кроме этого, 32-летний мужчина хранил кастет. По ценам "черного рынка", стоимость изъятых из незаконного оборота веществ составляет более 3 млн гривен. Все изъятое направлено на экспертизу.

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С помощью мессенджера злоумышленник договаривался с потенциальным покупателем о месте, где оставят "товар". Деньги получал на свой электронный кошелек.

Возбуждены уголовные производства, ему грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.