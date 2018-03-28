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    Киев

    Полиция нашла в гараже киевлянина наркоплантацию, оружие и боеприпасы

    (обновлено: )4310
    Растения, содержащие наркотическое экстракт, злоумышленник выращивал на чердаке гаража, а в подвале занимался изготовлением наркотиков. Во время обыска у него обнаружили оружие и боеприпасы.
    В наркоплантации Киева
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители задержали 41-летнего мужчину и провели санкционированный обыск в помещении, где изготавливались наркотики и хранилось оружие.

    Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, лабораторию по выращиванию растений, содержащих наркотический экстракт, и изготовление наркотиков, оборудовали в гараже.

    Во время проведения обыска правоохранители изъяли килограмм метадона, 500 граммов амфетамина, оборудование и ингредиенты для изготовления наркотиков, электронные весы, 442 саженца и 75 кустов, похожих на растение "коки", а также предметы, похожие на автоматы, подствольные винтовки, пистолеты, гранаты и патроны.

    npu.gov.ua
    В наркоплантации Киева
    npu.gov.ua
    В наркоплантации Киева

    В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 41-летнего уроженца Киевской области задержали. Ему объявили сообщение о подозрении и избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

    Ранее сообщалось, что среди иностранцев, которые торгуют синтетическими наркотиками в РФ, последние три года преобладают граждане Украины.

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