Полиция нашла в гараже киевлянина наркоплантацию, оружие и боеприпасы

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители задержали 41-летнего мужчину и провели санкционированный обыск в помещении, где изготавливались наркотики и хранилось оружие.

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, лабораторию по выращиванию растений, содержащих наркотический экстракт, и изготовление наркотиков, оборудовали в гараже.

Во время проведения обыска правоохранители изъяли килограмм метадона, 500 граммов амфетамина, оборудование и ингредиенты для изготовления наркотиков, электронные весы, 442 саженца и 75 кустов, похожих на растение "коки", а также предметы, похожие на автоматы, подствольные винтовки, пистолеты, гранаты и патроны.

npu.gov.ua В наркоплантации Киева

npu.gov.ua В наркоплантации Киева

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 41-летнего уроженца Киевской области задержали. Ему объявили сообщение о подозрении и избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

Ранее сообщалось, что среди иностранцев, которые торгуют синтетическими наркотиками в РФ, последние три года преобладают граждане Украины.