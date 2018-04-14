Из Днепра: молодежь пошла войной на рекламу наркотиков

РИА Новости Украина

В Днепре существует движение Drugs Off, которое борется с рекламой наркотиков. Парни и девушки регулярно выходят на рейды, чтобы закрасить рекламу запрещенных веществ на стенах города, пишет издание "Информатор".

Часто на стенах домов или зданий вы можете видеть некие ссылки на аккаунты в соцсетях. Все это – попытка прорекламировать поставщиков наркотиков в массы, а некоторые скрывают за собой мошенников. Чаще всего, по словам активистов, такие надписи делают возле школ, общежитий и университетов, так как именно в подростковом возрасте возникает наибольший соблазн попробовать что-то запретное. "Информатор" решил присоединиться к одному из таких рейдов.

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Проект зародился на базе общественной организации "Дух нації" и действует на общественных началах. Цель волонтеров – добиться полного вытеснения подобной рекламы. Так, уже 2 года парни и девушки в свое свободное время прогуливаются по городу и закрашивают баллончиками такие надписи. За это время им удалось зарисовать около 1500 таких объявлений.

Как объясняют волонтеры, если бы каждый неравнодушный горожанин взял в руки баллончик, справиться с этой проблемой удалось бы намного быстрее.

Информатор Борьба с рекламой наркотиков в Днепре

"Мы выходим на рейды каждую неделю, иногда чаще. Собираемся в основном на выходных, так как ребята наши учатся, работают или имеют семьи. Обычно мы знаем, в какой район города идти, поскольку нам постоянно пишут люди. Иногда мы сами обходим те места, где собирается молодежь и находим надписи там", – говорит лидер молодежного крыла организации.

Баллончики ребята приобретают сами, но иногда им помогают разные предприятия.

Информатор Борьба с рекламой наркотиков в Днепре

"В целом один баллон уходит за полчаса, поэтому мы стараемся использовать их экономно. Приходилось закрашивать и обычной краской", – уточняют активисты.

Участники движения рассказывают, что центр Днепра – относительно "чистая" зона, а вот на жилых массивах предстоит еще много работы.

"Один рейд длится в среднем 2-3 часа и за это время мы успеваем зарисовать до 50 надписей. Конечно, хотелось бы и больше, но пока у нас нет для этого достаточно ресурсов", – говорит Роман.

Информатор Борьба с рекламой наркотиков в Днепре

Присоединиться к движению легко – нужно всего лишь написать на страничке проекта соответствующее пожелание.