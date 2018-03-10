Генерал-майор Виктор Назаров заявил, что его определили как "человека, на которого можно все это повесить - эти 49 жизней". Он не признает своей вины и заявляет, что отдать приказ о вылете рейса мог только Виктор Муженко.
Генерал Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76. Он признан виновным в гибели 49 украинских военных. Это первый реальный приговор военному чину за время АТО. Но – пока не окончательный.
Согласно приговору Павлоградского горрайонного суда, Виктора Назарова признали виновным по части третьей статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе) и назначили ему наказание в виде семи лет лишения свободы.
По словам подсудимого, в ходе досудебного следствия было допущено "манипулирование информацией", а в показаниях свидетелей, выступавших в суде, были "предположения" и "информация, интерпретированная по собственному усмотрению".
Месячная норма осадков в виде снега выпала за сутки в Омске, в результате чего город встал в десятибальные пробки, губернатор региона Виктор Назаров распорядился вывести на работу все снегоуборочные машины.
Решение приняла коллегия Апелляционного суда Киева, удовлетворив таким образом частично апелляцию стороны защиты Назарова в отношении избранной ему меры пресечения, поскольку защита просила вообще отменить сумму залога.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".