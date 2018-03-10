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    Виктор Назаров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров
    Крушение Ил-76. Осужденный генерал переложил вину на Муженко
    16:06 14.04.2017
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    Генерал-майор Виктор Назаров заявил, что его определили как "человека, на которого можно все это повесить - эти 49 жизней". Он не признает своей вины и заявляет, что отдать приказ о вылете рейса мог только Виктор Муженко.
    Андрей Портнов
    Все только начинается. Портнов о приговоре Назарову и бойцам "Торнадо"
    13:14 10.04.2017
    2396Дело "Торнадо": судный день
    Приговоры генералу Назарову и бойцам "Торнадо" – это самая настоящая юридическая фиксация военных преступлений украинских властей в Донбассе, считает юрист Андрей Портнов.
    Генерал-майора ВСУ Виктор Назаров. Архивное фото
    Генералу Назарову – 7 лет тюрьмы: приговор не окончательный?
    11:07 30.03.2017
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    Генерал Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76. Он признан виновным в гибели 49 украинских военных. Это первый реальный приговор военному чину за время АТО. Но – пока не окончательный.
    Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров
    Генерала Назарова осудили на 7 лет тюрьмы за сбитый Ил-76 под Луганском
    17:40 27.03.2017
    1560Cбит военный самолет под Луганском
    Согласно приговору Павлоградского горрайонного суда, Виктора Назарова признали виновным по части третьей статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе) и назначили ему наказание в виде семи лет лишения свободы.
    Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров
    Генерал Назаров не признал своей вины в крушении Ил-76 под Луганском
    23:38 14.03.2017
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    По словам подсудимого, в ходе досудебного следствия было допущено "манипулирование информацией", а в показаниях свидетелей, выступавших в суде, были "предположения" и "информация, интерпретированная по собственному усмотрению".
    Снег в Омске
    Снежный циклон и десятибалльные пробки в российском Омске 
    11:24 22.10.2015
    334Природные катаклизмы по всему миру.
    Месячная норма осадков в виде снега выпала за сутки в Омске, в результате чего город встал в десятибальные пробки, губернатор региона Виктор Назаров распорядился вывести на работу все снегоуборочные машины.
    Крупное ДТП в Омской области
    На месте масштабного ДТП с 16 погибшими в Омской области 
    02:07 25.06.2015
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    По предварительным данным, автобус, везший 22 работников птицефабрики, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом: 16 человек погибли, еще 11 пострадали.
    Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров
    В Киеве суд сократил в 4 раза сумму залога для генерала Назарова
    18:39 09.12.2014
    124Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Решение приняла коллегия Апелляционного суда Киева, удовлетворив таким образом частично апелляцию стороны защиты Назарова в отношении избранной ему меры пресечения, поскольку защита просила вообще отменить сумму залога.
    Молоток
    Генерал Генштаба Украины Назаров освобожден из-под ареста под залог - СМИ
    19:22 27.11.2014
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    Генерала заподозрили в служебной халатности, из-за которой, по мнению следствия, ополченцы смогли сбить самолет Ил-76 с военнослужащими.
    Место падения самолета ИЛ-76 ВВС Украины, сбитого ополченцами Луганска
    Подозреваемый в трагедии Ил-76 генерал рассказал о причинах ареста - СМИ
    09:28 26.11.2014
    248Блокада Донбасса
    По словам Виктора Назарова, его арест имеет политический контекст и создаст прецедент, после которого военачальники не будут принимать ответственные решения в экстремальных условиях.
    Место падения самолета ИЛ-76 ВВС Украины, сбитого ополченцами Луганска
    Суд арестовал подозреваемого в трагедии Ил-76 генерала Генштаба
    06:56 26.11.2014
    350Блокада Донбасса
    Такое решение по делу Виктора Назарова огласил судья Вячеслав Пидпалый. Суд также определил залог в размере 365,4 тыс гривен.
    Место падения самолета ИЛ-76 ВВС Украины, сбитого ополченцами Луганска
    Генерал из Генштаба заболел, став подозреваемым по делу о гибели 49 военных
    16:25 18.11.2014
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    Высокопоставленный чиновник Генштаба подозревается в халатности при отправке самолета в луганский аэропорт, где лайнер был сбит. Дело по факту этой трагедии расследуется с июня 2014 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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