В Днепропетровской области произошла страшная авария: погибли трое

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области авария унесла жизни трех человек. Об этом сообщает ГСЧС. По данным ведомства, авария произошла утром 11 марта на трассе Киев-Луганск-Изварино в районе села Богуслав.

"В результате столкновения грузового автомобиля с легковым автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека и три пострадали – их доставили в больницу. Личности погибших и травмированных устанавливаются", – рассказали в ГСЧС.

Причины возникновения дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, в Киеве произошло двойное ДТП с участием бойцов Нацгвардии.