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    В Днепропетровской области произошла страшная авария: погибли трое

    (обновлено: )86304
    В результате столкновения грузового автомобиля с легковым автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. Из-за ДТП погибли три человека и три пострадали – их доставили в больницу.
    Страшная авария в Днепропетровской области
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области авария унесла жизни трех человек. Об этом сообщает ГСЧС. По данным ведомства, авария произошла утром 11 марта на трассе Киев-Луганск-Изварино в районе села Богуслав.

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    "В результате столкновения грузового автомобиля с легковым автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека и три пострадали – их доставили в больницу. Личности погибших и травмированных устанавливаются", – рассказали в ГСЧС.

    Причины возникновения дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

    Напомним, в Киеве произошло двойное ДТП с участием бойцов Нацгвардии.

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