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    Власти сообщили подробности инцидента с детьми в Днепропетровской области

    (обновлено: )74906
    По информации пресс-службы департамента образования Днепропетровской ОГА, во время школьной линейки в Новомосковске во время рассказа ветерана у одной девочки началась истерика, несколько детей рядом поддались этому порыву.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В отделе образования Днепропетровской обладминистрации прокомментировали происшествие на линейке в средней школе №6 Новомосковска Днепропетровской области, передает LIGA.net

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    ck.dsns.gov.ua
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    Ранее на школьной линейке в Новомосковске Днепропетровской области средней школы №6 сразу стало плохо почти двум десяткам учеников во время рассказа ветерана о событиях Второй мировой войны.

    "Видать, очень в красках. Одна девочка была очень впечатлительная, у нее началась истерика, несколько детей рядом поддались этому порыву. Детей успокоили. Дети слишком эмоционально восприняли этот рассказ", — сказали в пресс-службе департамента образования Днепропетровской ОГА.

    Напомним, все дети, которые почувствовали недомогание, учились в разных классах и перед мероприятием не посещали школьную столовую. Медицинские работники констатировали у 18 детей вегетососудистой пароксизм, их не госпитализировали, только оказали помощь на месте. Одному ребенку бригада скорой помощи поставила диагноз: невротическая реакция.

    poleznaya
    Информация о происшествии в школе
    poleznaya
    Информация о происшествии в школе


     

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