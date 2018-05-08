Власти сообщили подробности инцидента с детьми в Днепропетровской области

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В отделе образования Днепропетровской обладминистрации прокомментировали происшествие на линейке в средней школе №6 Новомосковска Днепропетровской области, передает LIGA.net.

Ранее на школьной линейке в Новомосковске Днепропетровской области средней школы №6 сразу стало плохо почти двум десяткам учеников во время рассказа ветерана о событиях Второй мировой войны.

"Видать, очень в красках. Одна девочка была очень впечатлительная, у нее началась истерика, несколько детей рядом поддались этому порыву. Детей успокоили. Дети слишком эмоционально восприняли этот рассказ", — сказали в пресс-службе департамента образования Днепропетровской ОГА.

Напомним, все дети, которые почувствовали недомогание, учились в разных классах и перед мероприятием не посещали школьную столовую. Медицинские работники констатировали у 18 детей вегетососудистой пароксизм, их не госпитализировали, только оказали помощь на месте. Одному ребенку бригада скорой помощи поставила диагноз: невротическая реакция.

poleznaya Информация о происшествии в школе

poleznaya Информация о происшествии в школе



