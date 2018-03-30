Погибшего ополченца ДНР "Гиви" вызвали в суд объявлением в газете

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызывает погибшего командира батальона "Сомали" самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых по прозвищу "Гиви" на заседание 5 апреля.

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной 30 марта в официальной правительственной газете "Урядовый курьер".

"Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области… вызывает обвиняемого Толстых Михаила Сергеевича в подготовительное судебное заседание, которое назначено на 5 апреля 2018 года на 9:00", — сказано в ней.

ukranews.com Павлоградский райсуд вызвал "Гиви" в суд повесткой в газете

ukranews.com Павлоградский райсуд вызвал "Гиви" в суд повесткой в газете

Вызывает обвиняемого судья Наталья Самоткан.

В повестке указано, что "Гиви" обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка и ведение агрессивной войны), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Данные статьи предусматривают наказание в том числе в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко заявил, что они установили всех причастных к убийству Михаила Толстых ("Гиви") в феврале 2017-го года.