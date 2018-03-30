наверх
30.03.201813:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    Погибшего ополченца ДНР "Гиви" вызвали в суд объявлением в газете

    (обновлено: )33312
    Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызывает Толстых Михаила Сергеевича ("Гиви") в подготовительное судебное заседание, которое назначено на 5 апреля 2018 года на 9:00.
    Михаил Толстых, позывной Гиви
    twitter.com/GiviSomali

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызывает погибшего командира батальона "Сомали" самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых по прозвищу "Гиви" на заседание 5 апреля.

    Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной 30 марта в официальной правительственной газете "Урядовый курьер".

    "Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области… вызывает обвиняемого Толстых Михаила Сергеевича в подготовительное судебное заседание, которое назначено на 5 апреля 2018 года на 9:00", — сказано в ней.

    ukranews.com
    Павлоградский райсуд вызвал "Гиви" в суд повесткой в газете
    ukranews.com
    Павлоградский райсуд вызвал "Гиви" в суд повесткой в газете

    Вызывает обвиняемого судья Наталья Самоткан.

    В повестке указано, что "Гиви" обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка и ведение агрессивной войны), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

    Данные статьи предусматривают наказание в том числе в виде пожизненного лишения свободы.

    Напомним, глава ДНР Александр Захарченко заявил, что они установили всех причастных к убийству Михаила Толстых ("Гиви") в феврале 2017-го года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сгоревший кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Дипломаты США покидают здание генконсульства в Санкт-Петербурге
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Виктор Медведчук. Архивное фото
    Арест Савченко: следствие, суд
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?