В Днепре пациентов психбольницы держали без еды и воды

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КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области разоблачены должностные лица психиатрической больницы, которые удерживали пациентов без еды и воды, кроме того, завладели их денежными средствами в сумме 4000 гривен.

"Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий и мошенничества работниками психиатрической больницы (ч.2 ст.365 и ч.1 ст.190 УК Украины). Установлено, что должностные лица КУ «Днепропетровская клиническая психиатрическая больница», превышая служебные обязанности, принудительно вывезли 7 больных на неприспособленном транспорте в другую местность, держали людей без питания, питьевой воды, лекарств, средств гигиены и условий проживания", — сообщает прокуратура области.

Кроме того, путем обмана и злоупотребления доверием больных, должностные лица психиатрического заведения завладели денежными средствами пациентов на сумму более 4000 гривен, якобы для закупки горюче-смазочных материалов.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в больнице Фастова Киевской области врач обнаружил у одного из пациентов под подушкой боевую гранату.