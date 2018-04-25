В больнице Запорожья распылили газ, погибла пациентка - СМИ

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В хирургическом отделении больницы Запорожья трое молодых людей после посещения доктора распылили неизвестный газ из баллончика.

В результате инцидента пострадала медсестра, женщина получила ожоги. Одновременно стало плохо девушке 26-ти лет. Для оказания помощи была вызвана бригада медиков, позже прибыла вторая. Также на место выехали сотрудники газовой службы и полиции. После 30-ти минут реанимационных мероприятий девушка погибла.

"Изначально ее смерть связывали с распылением газа неизвестного происхождения. Однако, позже назвали еще одну вероятную причину смерти — ТЭЛА (тромбоэболия легочной артерии). У девушки мог оторваться тромб в артерии, который заблокировал венозный проток, что и привело к смерти. Родственники говорят, что перед этим девушку буквально гоняли по кабинетам, возможно, организм ее не выдержал. Истинную причину смерти выяснит экспертиза", — сообщает подробности инцидента gazeta.zp.ua.

Ранее сообщалось, что в больнице Фастова Киевской области врач обнаружил у одного из пациентов под подушкой боевую гранату.