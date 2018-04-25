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    В больнице Запорожья распылили газ, погибла пациентка - СМИ

    (обновлено: )17702
    По информации запорожских СМИ, в результате распыления неизвестного газа в хирургическом отделении так же пострадала медсестра, женщина получила ожоги.
    Больница
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В хирургическом отделении больницы Запорожья трое молодых людей после посещения доктора распылили неизвестный газ из баллончика.

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    В результате инцидента пострадала медсестра, женщина получила ожоги. Одновременно стало плохо девушке 26-ти лет. Для оказания помощи была вызвана бригада медиков, позже прибыла вторая. Также на место выехали сотрудники газовой службы и полиции. После 30-ти минут реанимационных мероприятий девушка погибла. 

    "Изначально ее смерть связывали с распылением газа неизвестного происхождения. Однако, позже назвали еще одну вероятную причину смерти — ТЭЛА (тромбоэболия легочной артерии). У девушки мог оторваться тромб в артерии, который заблокировал венозный проток, что и привело к смерти. Родственники говорят, что перед этим девушку буквально гоняли по кабинетам, возможно, организм ее не выдержал. Истинную причину смерти выяснит экспертиза", — сообщает подробности инцидента gazeta.zp.ua.

    Ранее сообщалось, что в больнице Фастова Киевской области врач обнаружил у одного из пациентов под подушкой боевую гранату

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