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    В больнице Запорожья умер младенец, которому так и не поставили диагноз

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    В посмертной справке указано, что младенец умер от тяжелого токсического поражения, отека головного мозга и неустановленной инфекции. Родители 9-месячного малыша не верят медикам.
    Скорая помощь в Запорожье
    Скриншот ТСН

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье умер 9-месячный ребенок, которого доставили в инфекционную больницу с высокой температурой. Диагноз ребенку так и не поставили, сразу же назначив антибиотики, сообщает ТСН.

    Жизнерадостный и улыбчивый Левко рос вполне здоровым, за девять месяцев в медицинской карточке не было проставлено ни одного диагноза.

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    "Ребенок никогда до этого не болел. Вообще никогда!" — говорят родители малыша.

    Накануне Пасхи у мальчика поднялась температура, на второй день вечером родители вызвали "скорую" – медики заподозрили ангину и отправили мальчика в инфекционную больницу. Там назначили антибиотик, но легче ребенку не стало.

    "Температура не спадает. Я пошла к медсестре, говорю: держится температура 39,5. Что мне делать? Хотите – дайте ему жаропонижающее, поставьте свечку. Я сделала все, что определил ему врач, я ничего больше сделать не могу. Хотите – обтирайте его спиртом. Что хотите – то и делайте", — рассказала о диалоге мать ребенка Наталья Свищо.

    Не смогли установить диагноз и утром: пневмония и ангина не подтвердились, подозрение на менингит также оказалось ошибочным, но назначенное с самого начала лечение продолжили. После очередной капельницы ребенок потерял всякие силы и не мог даже держать голову. Левка перевели в реанимацию, где через несколько часов он умер.

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    Врачи отказались выдать родителям медицинскую документацию, и, по словам родных, хотели сами провести вскрытие – без решения суда. Отец ребенка Дмитрий Котусенко убежден, что таким образом медики пытались скрыть свою ошибку.

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    "Малышу вливали агрессивный антибиотик "Цефтриаксон". Отдельную серию этого препарата временно запретили месяц назад после смерти маленькой девочки в Кривом Роге. Запорожские врачи от объяснений журналистам отказываются. Главный врач областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко на вопросы журналистов отвечает просто: "До свидания!". По предварительным данным, диагноз Левка так и не установили", — говорится в сюжете.

    Как удалось выяснить, в посмертной справке указано, что младенец умер от тяжелого токсического поражения, отека головного мозга и неустановленной инфекции.

    "Мы хотим видеть конкретно лист назначения, какие препараты вводились, дозировка, как вводились – чтобы понять ситуацию", — пояснила заместитель руководителя областного департамента здравоохранения Марина Воловик.

    "Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята медицинская документация, проводятся все необходимые следственные действия, допрашиваются лица, которые должны дать показания", — заверил руководитель местной прокуратуры №2 Роман Мазурик.

    По факту смерти ребенка открыты уголовные производства, однако следователи говорят, что дело могут расследовать только после получения всех необходимых заключений. Как показывает практика, такие экспертизы могут длиться годами.

    В то же время родители Левка настроены сделать все, чтобы добиться правды о смерти сына.

    Ранее сообщалось, что в хирургическом отделении одной из больниц в Запорожье распылили неизвестный газ.

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