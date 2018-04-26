В больнице Запорожья умер младенец, которому так и не поставили диагноз

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье умер 9-месячный ребенок, которого доставили в инфекционную больницу с высокой температурой. Диагноз ребенку так и не поставили, сразу же назначив антибиотики, сообщает ТСН.

Жизнерадостный и улыбчивый Левко рос вполне здоровым, за девять месяцев в медицинской карточке не было проставлено ни одного диагноза.

"Ребенок никогда до этого не болел. Вообще никогда!" — говорят родители малыша.

Накануне Пасхи у мальчика поднялась температура, на второй день вечером родители вызвали "скорую" – медики заподозрили ангину и отправили мальчика в инфекционную больницу. Там назначили антибиотик, но легче ребенку не стало.

"Температура не спадает. Я пошла к медсестре, говорю: держится температура 39,5. Что мне делать? Хотите – дайте ему жаропонижающее, поставьте свечку. Я сделала все, что определил ему врач, я ничего больше сделать не могу. Хотите – обтирайте его спиртом. Что хотите – то и делайте", — рассказала о диалоге мать ребенка Наталья Свищо.

Не смогли установить диагноз и утром: пневмония и ангина не подтвердились, подозрение на менингит также оказалось ошибочным, но назначенное с самого начала лечение продолжили. После очередной капельницы ребенок потерял всякие силы и не мог даже держать голову. Левка перевели в реанимацию, где через несколько часов он умер.

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Врачи отказались выдать родителям медицинскую документацию, и, по словам родных, хотели сами провести вскрытие – без решения суда. Отец ребенка Дмитрий Котусенко убежден, что таким образом медики пытались скрыть свою ошибку.

"Малышу вливали агрессивный антибиотик "Цефтриаксон". Отдельную серию этого препарата временно запретили месяц назад после смерти маленькой девочки в Кривом Роге. Запорожские врачи от объяснений журналистам отказываются. Главный врач областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко на вопросы журналистов отвечает просто: "До свидания!". По предварительным данным, диагноз Левка так и не установили", — говорится в сюжете.

Как удалось выяснить, в посмертной справке указано, что младенец умер от тяжелого токсического поражения, отека головного мозга и неустановленной инфекции.

"Мы хотим видеть конкретно лист назначения, какие препараты вводились, дозировка, как вводились – чтобы понять ситуацию", — пояснила заместитель руководителя областного департамента здравоохранения Марина Воловик.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята медицинская документация, проводятся все необходимые следственные действия, допрашиваются лица, которые должны дать показания", — заверил руководитель местной прокуратуры №2 Роман Мазурик.

По факту смерти ребенка открыты уголовные производства, однако следователи говорят, что дело могут расследовать только после получения всех необходимых заключений. Как показывает практика, такие экспертизы могут длиться годами.

В то же время родители Левка настроены сделать все, чтобы добиться правды о смерти сына.

Ранее сообщалось, что в хирургическом отделении одной из больниц в Запорожье распылили неизвестный газ.